Новый завод "Fortaco" откроется в Нарве через месяц

Компания "Fortaco Estonia", которая производит в Нарве стальные конструкции и их компоненты для тяжелой промышленности, оснастила и готова в мае открыть новый завод с современными производственными линиями. Обещано полсотни новых рабочих мест, из которых более половины уже заняты.
Здание нового завода располагается в нарвском промышленном районе Кадастику, тогда как старые производственные корпуса "Fortaco" остаются в промышленном квартале почти в центре Нарвы - на территории бывшего советского оборонного завода "Балтиец".