Чт, 17.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Новый завод "Fortaco" откроется в Нарве через месяц

Здание нового завода "Fortaco", располагающееся в нарвском промышленном районе Кадастику.
Здание нового завода "Fortaco", располагающееся в нарвском промышленном районе Кадастику. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Компания "Fortaco Estonia", которая производит в Нарве стальные конструкции и их компоненты для тяжелой промышленности, оснастила и готова в мае открыть новый завод с современными производственными линиями. Обещано полсотни новых рабочих мест, из которых более половины уже заняты.​

Здание нового завода располагается в нарвском промышленном районе Кадастику, тогда как старые производственные корпуса "Fortaco" остаются в промышленном квартале почти в центре Нарвы - на территории бывшего советского оборонного завода "Балтиец".

Открытие и презентация нового завода пройдут 15 мая, что подтвердила "Северному побережью" руководитель предприятия и член правления ТОО "Fortaco Estonia" Лариса Шабунова.

Комментарии

Ключевые слова

Экономика
Наверх