Свои куры или чужие яйца?

Теперь, когда последние дни сланцевой энергетики стали для многих такой же неожиданностью, как первый снег для коммунальных предприятий города, больше нельзя игнорировать вопрос, откуда возьмется энергия будущего.
Эстония много лет имела возможность чувствовать себя вполне уверенно с точки зрения энергетической независимости. Благодаря авангарду нашей энергетики - Нарвским электростанциям - мы были обеспечены отечественной энергией даже в самые лютые морозы и при этом продолжали оставаться страной-экспортером электроэнергии. Теперь ситуация быстро и радикально изменилась. Конкурентоспособность сланцевого электричества растаяла вместе с ростом цены квот на эмиссии парниковых газов, изменение климата требует быстрой переориентации на новые источники энергии, а десятилетиями спокойно трудивших идавирусцев внезапно представляют главными героями как минимум социальной катастрофы. Ни одна из этих проблем уже не исчезнет. Вдобавок мы знаем, что впредь лампочка у нас на потолке будет гореть только тогда, когда у соседей есть электроэнергия, которую они могут нам продать. Но не секрет, что и у них самих ее не хватает.
Отсутствие у нас необходимого для гидроэнергетики рельефа и расположение на неподходящей для развития солнечной энергетики широте - это географический факт. Атомные электростанции нового поколения пока существуют только на бумаге и срок их возможного появления - не раньше, чем через десятилетие, и тем не менее у Эстонии есть шанс самостоятельно выйти из энергетического кризиса.
Уже сейчас в Эстонии разработана инновационная ветроэнергетическая технология, которая по своим параметрам превосходит всех конкурентов. Вы можете сказать, что ветрогенераторы выглядят довольно невзрачно и скучно, что в них может быть инновационного. Может, да еще как! Каждый ветрогенератор - это отдельная электростанция, которая состоит из тысяч уникальных частей, за созданием которых стоит труд тысяч ученых и инженеров.
Эстония как государство имеет возможность снова стать экспортером электроэнергии и вдобавок также экспортером оборудования для производства электроэнергии.
В крохотной Дании отрасль технологий ветроэнергетики обеспечивает работой 42000 человек. Кто-то ведь должен построить эти ветрогенераторы, а они представляют собой не просто один столб, три лопасти и провод для включения в розетку. До сих пор эстонские ветроэнергетические предприятия покупали за границей ветрогенераторы для своих местных ветропарков, и их бизнес - это просто возмещение понесенных затрат и получение прибыли за счет продажи произведенной энергии. Это можно сравнить с покупкой курицы и продажей снесенных ею яиц. Концепция эстонского ветроэнергетического предприятия "Eleon" - начать производить цыплят! Их превращение в куриц и продажа яиц станет дополнительной ценностью.
Это крупнейшее и важнейшие отличие "Eleon" от других компаний в отрасли возобновляемой энергетики. У нас есть своя технология, и Эстония как государство имеет возможность снова стать экспортером электроэнергии и вдобавок также экспортером оборудования для производства электроэнергии. А это крупная отрасль экономики. Настолько крупная, что энергетики, остающиеся без работы в сланцевой промышленности, для государства больше не забота и угроза безопасности, а ценность.
Энергетики, остающиеся без работы в сланцевой промышленности, для государства больше не забота и угроза безопасности, а ценность.
Чего же нам сейчас не хватает, что приходится говорить об этой красивой и хорошей картине в будущем времени? На самом деле, самой малости. Большинство предпосылок уже в наличии или появляются. Экономическая рациональность выживает сланцевую промышленность, освобождается рабочая сила с необходимой компетенцией, развитие ветроэнергетической технологии сделало этот вид производства энергии конкурентоспособным в условиях рынка (читай: он не требует дотаций на возобновляемую энергию). Не хватает только полномасштабного тестирования отечественной инновации в большом ветропарке, что внушило бы банкам необходимое чувство уверенности для финансирования серийного производства.
Сейчас Эстония стоит перед выбором: объединить ли волею случая совпавшие по времени проблемы и возможности в новое целостное решение, которое поможет нам совершить энергетический переворот, или нет. Эстонские инженеры и новаторы имеют возможности для реализации своих идей и в других уголках мира.