Свои куры или чужие яйца?

Эстония много лет имела возможность чувствовать себя вполне уверенно с точки зрения энергетической независимости. Благодаря авангарду нашей энергетики - Нарвским электростанциям - мы были обеспечены отечественной энергией даже в самые лютые морозы и при этом продолжали оставаться страной-экспортером электроэнергии. Теперь ситуация быстро и радикально изменилась. Конкурентоспособность сланцевого электричества растаяла вместе с ростом цены квот на эмиссии парниковых газов, изменение климата требует быстрой переориентации на новые источники энергии, а десятилетиями спокойно трудивших идавирусцев внезапно представляют главными героями как минимум социальной катастрофы. Ни одна из этих проблем уже не исчезнет. Вдобавок мы знаем, что впредь лампочка у нас на потолке будет гореть только тогда, когда у соседей есть электроэнергия, которую они могут нам продать. Но не секрет, что и у них самих ее не хватает.

Отсутствие у нас необходимого для гидроэнергетики рельефа и расположение на неподходящей для развития солнечной энергетики широте - это географический факт. Атомные электростанции нового поколения пока существуют только на бумаге и срок их возможного появления - не раньше, чем через десятилетие, и тем не менее у Эстонии есть шанс самостоятельно выйти из энергетического кризиса.

Уже сейчас в Эстонии разработана инновационная ветроэнергетическая технология, которая по своим параметрам превосходит всех конкурентов. Вы можете сказать, что ветрогенераторы выглядят довольно невзрачно и скучно, что в них может быть инновационного. Может, да еще как! Каждый ветрогенератор - это отдельная электростанция, которая состоит из тысяч уникальных частей, за созданием которых стоит труд тысяч ученых и инженеров.

Эстония как государство имеет возможность снова стать экспортером электроэнергии и вдобавок также экспортером оборудования для производства электроэнергии.

В крохотной Дании отрасль технологий ветроэнергетики обеспечивает работой 42000 человек. Кто-то ведь должен построить эти ветрогенераторы, а они представляют собой не просто один столб, три лопасти и провод для включения в розетку. До сих пор эстонские ветроэнергетические предприятия покупали за границей ветрогенераторы для своих местных ветропарков, и их бизнес - это просто возмещение понесенных затрат и получение прибыли за счет продажи произведенной энергии. Это можно сравнить с покупкой курицы и продажей снесенных ею яиц. Концепция эстонского ветроэнергетического предприятия "Eleon" - начать производить цыплят! Их превращение в куриц и продажа яиц станет дополнительной ценностью.

Это крупнейшее и важнейшие отличие "Eleon" от других компаний в отрасли возобновляемой энергетики. У нас есть своя технология, и Эстония как государство имеет возможность снова стать экспортером электроэнергии и вдобавок также экспортером оборудования для производства электроэнергии. А это крупная отрасль экономики. Настолько крупная, что энергетики, остающиеся без работы в сланцевой промышленности, для государства больше не забота и угроза безопасности, а ценность.

Энергетики, остающиеся без работы в сланцевой промышленности, для государства больше не забота и угроза безопасности, а ценность.

Чего же нам сейчас не хватает, что приходится говорить об этой красивой и хорошей картине в будущем времени? На самом деле, самой малости. Большинство предпосылок уже в наличии или появляются. Экономическая рациональность выживает сланцевую промышленность, освобождается рабочая сила с необходимой компетенцией, развитие ветроэнергетической технологии сделало этот вид производства энергии конкурентоспособным в условиях рынка (читай: он не требует дотаций на возобновляемую энергию). Не хватает только полномасштабного тестирования отечественной инновации в большом ветропарке, что внушило бы банкам необходимое чувство уверенности для финансирования серийного производства.