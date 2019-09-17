После ухода именитого российского тренера дела у "Trans" идут лучше

Под руководством взявшего бразды правления в свои руки бывшего игрока и помощника тренера Олега Курочкина "Narva Trans" уверенно победил "Kuressaare" и таллиннский "Kalev", а в субботу сыграл вничью с претендующим на бронзу "Nõmme Kalju".

В проходившей в Таллинне игре "Trans" поначалу проигрывал, однако благодаря голам американского нападающего Эрика МакВудса и литовского защитника Маркаса Бенета вырвался вперед. Правда, удержать преимущество нарвитянам не удалось, но и одно очко, заработанное во встрече с сильным соперником, очень пригодится нарвской команде, сражающейся за пятое место с тартуской "Tammeka".