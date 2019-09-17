Вт, 17.09.2019
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После ухода именитого российского тренера дела у "Trans" идут лучше

Андрей Семин.

ФОТО: Youtube

После того как именитый российский тренер Андрей Семин покинул нынче в августе пост руководителя команды, дела у "Narva Trans" в Эстонской лиге мастеров идут все лучше.

Под руководством взявшего бразды правления в свои руки бывшего игрока и помощника тренера Олега Курочкина "Narva Trans" уверенно победил "Kuressaare" и таллиннский "Kalev", а в субботу сыграл вничью с претендующим на бронзу "Nõmme Kalju". 

В проходившей в Таллинне игре "Trans" поначалу проигрывал, однако благодаря голам американского нападающего Эрика МакВудса и литовского защитника Маркаса Бенета вырвался вперед. Правда, удержать преимущество нарвитянам не удалось, но и одно очко, заработанное во встрече с сильным соперником, очень пригодится нарвской команде, сражающейся за пятое место с тартуской "Tammeka".

Принципиальная игра между "Trans" и "Tammeka" состоится уже в эту среду в 19 часов на стадионе "Fama" в Нарве.

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