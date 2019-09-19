Чт, 19.09.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Люганузе ждет от "Kiviõli Keemiatööstus" конкретных сроков

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Осуществленный в выходные холодный запуск, последствия которого усилили дувший в сторону города ветер и циклон, испугал и возмутил местную общину, так как в результате весь город оказался покрыт равномерным слоем сажи.

ФОТО: Частный архив

Волость Люганузе, чей крупнейший город в выходные засыпало сажей, ждет от "Kiviõli Keemiatööstus" конкретных сроков решения той или иной проблемы, поскольку обещания, что ими занимаются, не удовлетворяют ни самоуправление, ни жителей.

Инцидент в минувшие выходные, когда Кивиыли, крупнейший город Люганузеской волости, ночью из-за запуска установки для производства масла на "Kiviõli Keemiatööstus" оказался покрыт слоем сажи, снова поднимает вопрос, который уже некоторое время беспокоит как местных жителей, так и руководителей самоуправления: когда можно ждать разрешения ситуации?

Требуют четкой программы

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