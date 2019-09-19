Люганузе ждет от "Kiviõli Keemiatööstus" конкретных сроков

Инцидент в минувшие выходные, когда Кивиыли, крупнейший город Люганузеской волости, ночью из-за запуска установки для производства масла на "Kiviõli Keemiatööstus" оказался покрыт слоем сажи, снова поднимает вопрос, который уже некоторое время беспокоит как местных жителей, так и руководителей самоуправления: когда можно ждать разрешения ситуации?