Чт, 19.09.2019
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Йыхвиская коалиция глубже залезает в кошелек родителей

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На открытии отремонтированной ясельной группы йыхвиского детсада "Kalevipoeg" в августе волостной старейшина Макс Каур и помощник старейшины Алексей Наумкин подарили детсаду лошадь-качалку. В финансовом смысле этот подарок можно считать символическим троянским конем, так как по желанию волостной управы волостное собрание теперь собирается повысить родительскую плату за посещение ребенком детсада примерно на четверть.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На сегодняшнем заседании Йыхвиского волостного собрания планируется повысить наполовину плату за посещение волостных школ по интересам, также примерно на четверть больше родителям придется платить с нового года за посещение ребенком детсада.

Сейчас йыхвиские родители ежемесячно платят за посещение ребенком детсада плату в размере 23,50 евро. В начале 2018 года тогдашняя йыхвиская коалиция, в которую входили возглавляемый Ниной Негласон избирательный союз "Jõhvi Eest" и избирательный союз Николая Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu", отвязала размер платы от действующей в Эстонии минимальной зарплаты. До этого размер платы составлял пять процентов от минимальной зарплаты, что автоматически влекло за собой рост платы за место в детсаду в начале каждого года.

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