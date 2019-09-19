Йыхвиская коалиция глубже залезает в кошелек родителей

Сейчас йыхвиские родители ежемесячно платят за посещение ребенком детсада плату в размере 23,50 евро. В начале 2018 года тогдашняя йыхвиская коалиция, в которую входили возглавляемый Ниной Негласон избирательный союз "Jõhvi Eest" и избирательный союз Николая Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu", отвязала размер платы от действующей в Эстонии минимальной зарплаты. До этого размер платы составлял пять процентов от минимальной зарплаты, что автоматически влекло за собой рост платы за место в детсаду в начале каждого года.