Нового директора гимназии утвердили, не объяснив выбор коллективу

Жителя Йыхви, футболиста, футбольного судью, квалифицированного педагога и бывшего завуча Синимяэской школы Романа Трейаля конкурсная комиссия ранее назвала лучшим претендентом на должность директора Солдинаской гимназии Нарвы. Нарвская горуправа 18 сентября официально утвердила Трейаля в должности без каких-либо новых обсуждений.

"Северное побережье" уже писало, что против кандидатуры Романа Трейаля выступала по крайней мере часть коллектива гимназии, а также покидающая директорский кабинет Любовь Фомина. Они надеялись, что новым директором станет завуч и преподаватель эстонского языка Ирина Бахрамова, участвовавшая в должностном конкурсе.

Работники Солдинаской гимназии 17 сентября прислали запрос в Нарвскую горуправу, касающийся сделанного в пользу Трейаля выбора, но ничто не изменило решимости власти. Мэр Нарвы Алексей Евграфов пока воздержался от ответа на заданный ему корреспондентом "Северного побережья" вопрос о значимости мнения работников гимназии при принятии горуправой окончательного решения.

В социальных сетях новость о смене директора гимназии, естественно, горячо обсуждалась, в том числе с участием членов попечительского совета Солдинаской гимназии. Публично же они предпочитают не высказываться: двое опрошенных членов попечительского совета по той или иной причине отказали "Северному побережью" в комментарии на тему возникшей в школе напряженности.

- В Нарве обычно все молчат как мыши, - разочарованно заметила в приватном разговоре одна из представительниц гимназии.

У работников гимназии вызывает недоверие тот факт, например, что у Трейаля магистерская степень получена в сфере управления детсадом, а не школой. Смущает людей также то, что Трейаль до избрания на должность был знаком по спортивной линии с мэром Нарвы, а с женой мэра в прошлом учился на одном курсе в Нарвском колледже ТУ. Также много судачат о его якобы нехорошем опыте работы в Синимяэской школе.

Сам Трейаль ранее говорил "Северному побережью", что знает про общественное недовольство в Солдинаской гимназии в связи с его назначением. На место он еще не приезжал и с людьми не знакомился, ожидая подписания договора. Суждения в соцсетях Трейаль назвал очень неприятными: "Появились комментарии, что меня уволили из школы в Синимяэ за то, что я якобы покрывал какое-то там насилие - это сплетни, конечно". Прежнее знакомство с мэром и его женой Трейаль не отрицает, однако оно само по себе едва ли может считаться зазорным.

Представитель местного самоуправления в попечительском совете член Нарвского горсобрания Владимир Мижуй сказал, что нового директора он совершенно не знает.

- Его выбрали, ему дается время поработать, и если он не справится, то дальнейшие действия прописаны, наверное, в условиях договора, - предположил Мижуй, отметив, что его не пригласили в конкурсную комиссию.

Завуч Солдинаской гимназии Ирина Бахрамова, имеющая опыт работы и поддержку в коллективе, также претендовала на должность директора. Она сообщила "Северному побережью", что направляла запрос мэру Алексею Евграфову на его официальную электронную почту с просьбой дать объяснение сделанному в пользу Романа Трейаля выбору конкурсной комиссии. "Ответа я пока не получила", - сказала она.

- Я не понимаю, почему был сделан такой выбор, а поскольку конкурс был открытым, то хотелось бы получить какие-то комментарии, - сказала Бахрамова.

Также она особо отметила, что несмотря на историю с назначением нового директора, учебная работа в гимназии успешно идет.