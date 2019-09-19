Внеочередное повышение пенсий на чаше весов

За последнее время я получил несколько телефонных звонков от людей, по мнению которых, нам стоило бы устроить сбор подписей, чтобы напомнить премьер-министру о главном предвыборном обещании Центристской партии. Я считаю Юри Ратаса одним из лучших премьер-министров Эстонии, и его воспитанность ни у кого не должна вызывать сомнений. Поэтому есть все основания полагать, что это правительство сохранится и выполнит обещанное. Конечно, другое дело - когда, ведь фактор времени влияет на пожилых людей самым непосредственным образом.
В медиа часто можно услышать и прочесть высказывания пожилых лидеров общественного мнения на тему того, что мы никогда не жили так хорошо, как сейчас. Другие руководствуются пословицей "кто терпит, тот долго живет", мирясь с тем, что дети уезжают учиться или искать работу, цены растут каждую неделю, врачи теряют к тебе всякий интерес, как только тебе исполняется семьдесят, социальные услуги и организация транспорта не на должном уровне и т.д. Третьи, которые всю жизнь прожили в одном месте и вообще не были за границей, даже не представляют, как живет и справляется тамошнее старшее поколение.
Кстати, те, кто несколько десятков лет подряд стояли у власти, а сейчас почему-то обвиняют в нашем плачевном положении Ратаса, в ту пору время зря не теряли. У пожилых людей отпечатались в памяти бодрые призывы оказавшихся в нужное время в нужном месте снижать налоги, сообща затянуть пояса и есть картофельные очистки - все ради того, чтобы сначала разбогатело государство (читай: они). И тогда появится возможность и пенсионерам что-нибудь дать.
Интересным образом вспоминается, что нам так и не объяснили, кто же тогда будет есть очищенную картошку?! И развился синдром "разбогатеть с наскока", который на самом деле существует и сегодня, и вдобавок к высокооплачиваемым работникам кинулись помогать и тем, кто на самом деле в помощи не нуждался. В результате есть множество бизнесменов, которые благодаря уклонению от уплаты налогов и прочим махинациям успели несколько раз разбогатеть и обанкротиться. Другие превратились в обеспечивших себя и свою родню до конца жизни рантье и теперь вдохновенно разглагольствуют о моральных ценностях, призывая к умеренности. Третьи, чей опыт работы ограничивался распространением листовок, расклейкой плакатов и комментированием в интернете, в результате чего они получили хорошо оплачиваемые рабочие места в госучреждениях, самоуправлениях и советах, надеялись, что это счастье будет вечным.
И так копившееся почти 30 лет богатство государства куда-то девается, в то время как пенсионеры довольствуются пенсиями, которые до сих пор остаются одними из самых низких в Европе. Вместе с тем я не слышал, чтобы кто-нибудь из тех людей, которые придумали, что пенсия должна зависеть от социального налога, которые заставили людей работать три года, чтобы получить один год стажа, или изобрели индексирование, гарантирующее рост пенсий на 20-30 евро в год, извинился или хотя бы покраснел от стыда перед сегодняшними пенсионерами, у которых не было возможности сделать накопления.
Интересным образом вспоминается, что нам так и не объяснили, кто же тогда будет есть очищенную картошку.
И это далеко не полный список. На выборах в Рийгикогу и Европейский парламент йыхвиские пенсионеры протестировали отношение кандидатов как к размеру пенсий, так и к стоимости места в доме попечения. Результат не отличался от среднего по Эстонии. Кто-то считал, что это не его тема, кто-то думал, что предложение стоящее, если коалиция поддержит. Кто-то говорил, что для него это не проблема, потому что он и так платит за пребывание своей матери в доме попечения. Кто-то приходил в замешательство, но затем выкладывал на стол козырь, говоря, что у латышей и литовцев пенсия еще ниже. Так мы поняли, что на тех, кому самому страшно хочется войти в число пяти самых успешных в Европе по показателям зарплаты, нам особо надеяться не стоит, так как это поколение, очевидно, о старости пока не думает. В завершение я хотел бы передать читателям "Северного побережья" мнение моей мамы о внеочередном повышении пенсий, которое она высказала накануне своего 80-летия.
Она сказала так: "У меня нет времени ждать, когда счастье придет на нашу улицу! Я проживу сегодня, может быть, и завтра, послезавтра меня уже точно не будет. Но сегодня мне нужно покупать продукты, оплачивать коммунальные счета и тратиться на лекарства, плюс приобретать еще кое-какие необходимые для жизни и в хозяйстве мелочи, которые бесплатно не получить". Мама покинула этот мир в возрасте 82 лет - именно такова прогнозируемая статистикой средняя продолжительность жизни женщин в Эстонии. Мои родители прожили вместе более 60 лет, что, несомненно, ценно само по себе, и вдвоем они справлялись хорошо. Вместе с тем стоит помнить, что средняя продолжительность жизни мужчин составляет 73 года, и одиноких пожилых людей больше, чем мы можем себе представить.
Обращенный к детям призыв больше заботиться о своих родителях в старости и положение закона, которое прямо-таки обязывает к этому, вызывают, мягко говоря, недоумение. Разве первоочередной обязанностью детей не является воспитание собственных детей? Я и представить не могу, чтобы, например, птицы содержали дома престарелых для своих родителей. В природе птенцов, как только их крылья окрепнут, выталкивают из гнезда, и хорошо, если мать проведет с ними еще неделю и научит находить червей и держаться подальше от кошек.
Разумеется, дети, выросшие в нормальной семье, не бросают своих родителей в беде и стараются им помогать по мере возможности. В то же время я понимаю тех, кого, например, отец бросил в далеком детстве, чтобы жить в свое удовольствие. Спустя десятилетия, когда его настигает инсульт или инфаркт, ему вспоминается, что где-то у него должны быть дети, и понятно, что они не обрадуются такому появлению пропащего родителя. Очевидно, причина в низких зарплатах и пенсиях, а также в высоких платах за место в доме попечения, от чего как государство, так и самоуправления пытаются дистанцироваться.
В заключение поздравляю всех пожилых людей с наступающим Днем пожилых людей!