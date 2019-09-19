Внеочередное повышение пенсий на чаше весов

В медиа часто можно услышать и прочесть высказывания пожилых лидеров общественного мнения на тему того, что мы никогда не жили так хорошо, как сейчас. Другие руководствуются пословицей "кто терпит, тот долго живет", мирясь с тем, что дети уезжают учиться или искать работу, цены растут каждую неделю, врачи теряют к тебе всякий интерес, как только тебе исполняется семьдесят, социальные услуги и организация транспорта не на должном уровне и т.д. Третьи, которые всю жизнь прожили в одном месте и вообще не были за границей, даже не представляют, как живет и справляется тамошнее старшее поколение.

Кстати, те, кто несколько десятков лет подряд стояли у власти, а сейчас почему-то обвиняют в нашем плачевном положении Ратаса, в ту пору время зря не теряли. У пожилых людей отпечатались в памяти бодрые призывы оказавшихся в нужное время в нужном месте снижать налоги, сообща затянуть пояса и есть картофельные очистки - все ради того, чтобы сначала разбогатело государство (читай: они). И тогда появится возможность и пенсионерам что-нибудь дать.

Интересным образом вспоминается, что нам так и не объяснили, кто же тогда будет есть очищенную картошку?! И развился синдром "разбогатеть с наскока", который на самом деле существует и сегодня, и вдобавок к высокооплачиваемым работникам кинулись помогать и тем, кто на самом деле в помощи не нуждался. В результате есть множество бизнесменов, которые благодаря уклонению от уплаты налогов и прочим махинациям успели несколько раз разбогатеть и обанкротиться. Другие превратились в обеспечивших себя и свою родню до конца жизни рантье и теперь вдохновенно разглагольствуют о моральных ценностях, призывая к умеренности. Третьи, чей опыт работы ограничивался распространением листовок, расклейкой плакатов и комментированием в интернете, в результате чего они получили хорошо оплачиваемые рабочие места в госучреждениях, самоуправлениях и советах, надеялись, что это счастье будет вечным.

И так копившееся почти 30 лет богатство государства куда-то девается, в то время как пенсионеры довольствуются пенсиями, которые до сих пор остаются одними из самых низких в Европе. Вместе с тем я не слышал, чтобы кто-нибудь из тех людей, которые придумали, что пенсия должна зависеть от социального налога, которые заставили людей работать три года, чтобы получить один год стажа, или изобрели индексирование, гарантирующее рост пенсий на 20-30 евро в год, извинился или хотя бы покраснел от стыда перед сегодняшними пенсионерами, у которых не было возможности сделать накопления.

Интересным образом вспоминается, что нам так и не объяснили, кто же тогда будет есть очищенную картошку.