Меэлис Ойдсалу: Минобороны не аутичный тормоз, который заинтересован исключительно в гособороне

По словам Меэлиса Ойдсалу, они два года активно искали решения для развития ветропарков в Ида-Вирумаа. "Этот вопрос надо бы решить в преимущественном порядке, ведь решение не такое уж дорогое, а доход будет виден сразу".

Хоть суд и подтвердил на прошлой неделе, что выданные для создания Айдуского ветропарка разрешения на строительство действуют, все же нельзя сказать, что строитель тут же может продолжить строительство ветряков в парке. Однако долгожданное разрешение могло бы принести решение правительства приобрести для этого региона дополнительный сенсор, который предоставил бы девелоперам ветропарка возможность построить до линии Йыхви - Ийзаку столько ветропарков и такой высоты, насколько самоуправления сочтут позволительным, подтвердил "Северному побережью" вице-канцлер Министерства обороны Меэлис Ойдсалу.