Чт, 19.09.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Меэлис Ойдсалу: Минобороны не аутичный тормоз, который заинтересован исключительно в гособороне

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По словам Меэлиса Ойдсалу, они два года активно искали решения для развития ветропарков в Ида-Вирумаа. "Этот вопрос надо бы решить в преимущественном порядке, ведь решение не такое уж дорогое, а доход будет виден сразу".

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Хоть суд и подтвердил на прошлой неделе, что выданные для создания Айдуского ветропарка разрешения на строительство действуют, все же нельзя сказать, что строитель тут же может продолжить строительство ветряков в парке. Однако долгожданное разрешение могло бы принести решение правительства приобрести для этого региона дополнительный сенсор, который предоставил бы девелоперам ветропарка возможность построить до линии Йыхви - Ийзаку столько ветропарков и такой высоты, насколько самоуправления сочтут позволительным, подтвердил "Северному побережью" вице-канцлер Министерства обороны Меэлис Ойдсалу.

- На прошлой неделе Госсуд решил, что оставляет в силе выданные ранее строительные разрешения. Как вы прокомментируете это решение?

- Как я уже говорил, тогда приговора суда по существу не было, да и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) показал, что стройка велась не в соответствии с выданными разрешениями на строительство.

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