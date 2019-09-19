Большие проекты увеличивают интерес к добыче

Если в 2013-2017 годах Департамент окружающей среды выдавал в среднем по 66 разрешений на добычу, то в прошлом году интерес предпринимателей к добыче заметно вырос и было выдано или изменено 129 разрешений на добычу. За восемь месяцев этого года выдано или изменено уже 52 разрешения на добычу. Большая их часть дает право на добычу строительных полезных ископаемых (песка, гравия, известняка) в Пярнуском и Харьюском уездах, поэтому можно сделать вывод, что интерес к добыче вырос из-за строительства трассы "Rail Baltic".