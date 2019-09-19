ОДИН ВОПРОС: Почему вы пожаловались на Нарву в Госсуд?

- Довольно часто приходилось оспаривать постановления городов и волостей. Как наиболее важное, мы доводили до Госсуда решение проблемы людей, оставшихся без социальной опеки. А именно, проблемы мы нашли в дюжине постановлений города Нарва. К сожалению, Нарва - не единственная, кто, ссылаясь на нехватку денег и трудности планирования, оставляет без помощи людей, нуждающихся в социальной опеке. Приговор Госсуда обещает стать существенным указателем в области распределения работы государства и местного самоуправления. Города и волости в ответ на наше предложение большей частью приводили свои постановления в порядок.