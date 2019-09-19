День грибов предложит знания и вкусовые впечатления

В воскресенье, 22 сентября, все желающие приглашаются в Кауксиский центр природы RMK на семейный день грибов. Новые знания можно обрести как в ходе грибного похода под руководством гида, так и на выставках.
Отправляющийся из Кохтла-Ярве и Йыхви заказной автобус сперва повезет собравшихся в обществе специалиста в лес по грибы - в этом году отправятся в леса в окрестностях либо Куртна, либо Котка. Затем направятся в Кауксиский центр природы, где пройдут различные мастер-классы и откроется традиционная выставка грибов.
Несколько выставок
В прошлом году выставка грибов в Каукси превзошла по видовому разнообразию как экспозицию Эстонского музея природы, так и выставку лесного музея в Сагади - в Каукси было представлено 196 видов грибов. Экспонаты нынешней выставки еще только предстоит собрать.
Также можно будет увидеть передвижные выставки Эстонского музея природы "Грибные гурманы" и "Консервирование грибов".
Выставка "Грибные гурманы" поведает не о людях, которые ценят хорошую еду, а о других любителях грибов - червях, жуках, улитках и мелких млекопитающих, для которых грибы являются лакомством или безопасным местом обитания. Выставка также даст ответ на вопросы, можно ли есть червивый гриб и почему в лисичках черви не заводятся.
Экспозиция "Консервирование грибов" подробно расскажет о том, как правильно заготавливать грибы разными способами, чтобы позднее их можно было безопасно употреблять в пищу. Также можно будет узнать, что содержат грибы и почему у некоторых людей грибные блюда вызывают недомогание.
Без дегустации не обойдется
Семейный день грибов позволит не только полюбоваться грибами, но и отведать их. "Люди всегда спрашивают, будет ли дегустация малоизвестных грибов. Конечно будет", - пообещала инфоруководитель Кауксиского центра посещений Ауне Фершель.
Деятельные участницы деревенских обществ Каукси и Куру откроют кафе, в котором будут продавать пирожки с грибами и другие деликатесы, приготовленные из даров леса.
Семейный день грибов состоится в воскресенье с 11.00 до 15.00; мероприятие бесплатное. Место в автобусе стоит 3 евро, для дошкольников проезд бесплатный. Для поездки на автобусе требуется предварительная регистрация.