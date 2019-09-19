День грибов предложит знания и вкусовые впечатления

Отправляющийся из Кохтла-Ярве и Йыхви заказной автобус сперва повезет собравшихся в обществе специалиста в лес по грибы - в этом году отправятся в леса в окрестностях либо Куртна, либо Котка. Затем направятся в Кауксиский центр природы, где пройдут различные мастер-классы и откроется традиционная выставка грибов.

Несколько выставок

В прошлом году выставка грибов в Каукси превзошла по видовому разнообразию как экспозицию Эстонского музея природы, так и выставку лесного музея в Сагади - в Каукси было представлено 196 видов грибов. Экспонаты нынешней выставки еще только предстоит собрать.

Также можно будет увидеть передвижные выставки Эстонского музея природы "Грибные гурманы" и "Консервирование грибов".

Выставка "Грибные гурманы" поведает не о людях, которые ценят хорошую еду, а о других любителях грибов - червях, жуках, улитках и мелких млекопитающих, для которых грибы являются лакомством или безопасным местом обитания. Выставка также даст ответ на вопросы, можно ли есть червивый гриб и почему в лисичках черви не заводятся.

Экспозиция "Консервирование грибов" подробно расскажет о том, как правильно заготавливать грибы разными способами, чтобы позднее их можно было безопасно употреблять в пищу. Также можно будет узнать, что содержат грибы и почему у некоторых людей грибные блюда вызывают недомогание.

Без дегустации не обойдется

Семейный день грибов позволит не только полюбоваться грибами, но и отведать их. "Люди всегда спрашивают, будет ли дегустация малоизвестных грибов. Конечно будет", - пообещала инфоруководитель Кауксиского центра посещений Ауне Фершель.

Деятельные участницы деревенских обществ Каукси и Куру откроют кафе, в котором будут продавать пирожки с грибами и другие деликатесы, приготовленные из даров леса.