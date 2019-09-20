В приграничном городе стартовал второй фестиваль "Station Narva"

Учредитель фестиваля "Station Narva" ("SN") Хелен Сильдна говорит, что когда ее команда в прошлом году начинала организовывать "Station Narva", сразу держали в уме десятилетнюю перспективу, поскольку "нет такого фестиваля, который имело бы смысл начинать проводить и делать это всего год".

- Второй фестиваль точно был в планах, но чего мы не знали в это же время в прошлом году, так это того, что "SN vol. 2" пройдет в центре творчества и предпринимательства по адресу Линда, 2; его тогда еще даже не существовало. Это хороший пример того, что происходит в Нарве и насколько драматические изменения здесь происходят. Когда я думаю о том, насколько большое влияние оказал творческий городок Теллискиви на культурную жизнь всей столицы, то уверена, что сейчас в Нарве на наших глазах творится история. Мы могли бы сегодня записать все свои мысли, чтобы через десять лет оглянуться и увидеть, что произошло на самом деле, что центр на Линда, 2 дал Нарве. Присутствовать при таких переменах - самое интересное, что только может быть, - сказала Сильдна.

У Димы Завьялова из Санкт-Петербурга есть свой видеоблог "Дневники Завви", где он рассказывает в основном о современной музыке, в том числе о крупных фестивалях, на которых он бывает. Он является гостем "Tallinn Music Week" уже с 2015 года. "Я характеризую "SN" как слет современных, прогрессивно мыслящих людей. Он вполне мог бы проходить в Питере или даже где-нибудь в Ленинградской области. Круто, что он проходит в Нарве, и я рекомендую его своим друзьям как boutique-фестиваль с уютной, дружелюбной и позитивной атмосферой. Есть возможность послушать современные коллективы, которые именно сейчас находятся на своем творческом пике и в тренде", - сказал Завьялов.

Он отмечает, что программа нынешнего "SN" хорошо сбалансирована и артистов не слишком много. Его любимцем на нынешнем фестивале является финский дуэт "PEU", который играет самоироничное итало-диско и выступит последним в ночь на воскресенье в клубе "Ro-Ro". Также Завьялов ждет выступления белорусской группы "Молчат Дома" и японский коллектив "MOJO". "Можно сказать, что мне нравится вся программа нынешнего фестиваля", - не скупится петербуржец на похвалу.

Фестивальный день в пятницу открылся бизнес-конференцией в мультимедийном центре "Objekt", темой которой был "Рынок продюсеров". Выступивший на мероприятии английский музыкальный критик и панк-музыкант Джон Робб рассказал о том, как будущее может нас шокировать и как потребитель поп-культуры будет справляться в этом будущем. Также на конференции обсудили возможности культурных столиц и то, что Нарва все же действительно next - как в хорошем, так и в плохом смысле.

Сразу после бизнес-конференции в рамках обсуждения "Bazar" говорили о том, кто же должен нести ответственность за Нарву. В местной арт-резиденции в рамках "SN" начался показ программы короткометражных анимационных фильмов. Программу составил Прийт Тендер и она содержит фильмы студентов специальности "анимация" Эстонской художественной академии за период с 2007 по 2019 год.

Уже после обеда начался саундчек, и на месте были группы как из Петербурга, так и из Токио. В 20.00 в фойе "Свободной сцены" началось выступление классного финского женского феминистского постпанк-дуэта под названием "SOFA". В конце дня можно было услышать и рэпера nublu, который набирает популярность в Нарве с момента выхода своего клипа на песню "für Oksana".

Ингрид Кохтла, одна из кураторов "SN", отмечает, что многие гости со всей Европы уже подчеркнули, насколько этот город изменился за последние годы: стал быстрее, пестрее, мультифункциональнее и смелее тянется в будущее.