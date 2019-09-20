ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Хелен Сильдна

Состоявшийся впервые год назад фестиваль "Station Narva" не провалился подобно "Baltic Sun" Олега Писаренко, но и не смог похвастаться особым наплывом публики. Тем не менее Сильдна не отступилась и теперь попытается снова и еще лучше. Несмотря на то, что местное горсобрание зимой нанесло ей довольно жестокий удар, сопроводив его ядовитыми комментариями, когда завернуло участие города в конкурсе на звание культурной столицы Европы.

И тем не менее во многом именно благодаря усилиям Хелен Сильдна на протяжении пары последних лет Нарва получила как в остальной Эстонии, так и за границей чуть ли не больше позитивного внимания, чем за все предыдущие годы этого века вместе взятые. Вопрос в том, в какой степени нарвитяне примут такой подход к культуре, в который всецело верят сама Сильдна и ее команда. Но это, очевидно, вопрос не одного года и даже не двух-трех лет. Только хватило бы терпения!