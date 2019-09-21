Ресторан Нарвской крепости показал новое лицо

Кийсла сказала, что предложенные на презентации блюда ей очень понравились. "Одна заметка относительно уровня цен: если при прежнем шеф-поваре Индреке Кыверике имелись как дешевые, так и дорогие блюда, то теперь уровень цен более однородный".

При Кыверике супы и десерты стоили три с половиной евро, а вторые блюда - до 20 евро. Теперь цены супов начинаются с пяти евро, а самым дорогим вторым блюдом является каре барашка за 12 евро".

В конечном итоге можно сказать, что Нарве, похоже, повезло. Обладающий душой панка Индрек Кыверик хоть и покинул "Rondeel", но содержит в Нарва-Йыэсуу "Franzia", в которой порой уже довольно сложно получить столик. Музейный же ресторан вернул в приграничный город высококлассного повара - нарвитянина Владимира Упениека.

Что такое тартар?

Уже в ознакомительном меню было четыре вида тартара. С раскрытием таинственности этого блюда в затруднение попадает даже интернет. Только на одном русскоязычном сайте дается объяснение.

"Тартар - это блюдо удовлетворяет в человеке сразу две потребности: эстета и первобытные инстинкты. Речь идет о старинном татарском рецепте. Раньше его готовили только из мяса, а теперь вы можете попробовать тартар из лосося, овощей и фруктов, и даже ягод", - пишет российская поисковая система "Яндекс".

Владимир Упениек. ФОТО: Аго Гашков

Меню Владимира Упениека - прекрасный пример этого. Сам повар говорит, что его тартары - это выражение почтения жившим когда-то в Нарве татарам. "Ресторан "Rondeel" - музейный, и блюда в нем должны быть исторические. Я нашел, что тартар вышел через Нарву в Европу, оттуда, в свою очередь, в Америку и вернулся в виде гамбургера. То, что татары добирались из Азии до Европы по ганзейским путям и через Нарву, - исторический факт", - отметил Упениек, пообещав, что истории блюд будут описаны в меню.