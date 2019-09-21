ПЕРЕДОВИЦА: Политическое насилие в волостном собрании

Депутаты избирательного союза Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu" и Центристской партии, а также члены волостного управления пытаются, конечно, представить депутатов оппозиции сатанинским отродьем, которые, выражая им недоверие и подавая запросы, препятствуют их священному стремлению привести Йыхви к процветанию. Но, наверное, они и сами понимают, что это только защитная маска, за которой скрывают собственный страх потерять должность или какое-то другое благо.

Страх потерять власть - вот причина, почему в этом году заменяли руководителей волостных учреждений и выдавливали оппозицию из комиссий. У всех, кто не с нами, надо отобрать все, что только можно. Новый этап этого действа развернулся в четверг, когда в свои руки захватили все места в очень важной бюджетно-хозяйственной комиссии.

Центристская партия должна бы помнить, что хотя много лет и находилась в государстве в оппозиции, однако ее членов никогда из комиссий Рийгикогу не изгоняли. Сам Юри Ратас годами являлся вице-спикером Рийгикогу, а Михаил Стальнухин - председателем госбюджетной контрольной комиссии (в местном собрании ей соответствует ревизионная комиссия). Юри Ратас, ваши люди в Йыхви во главе с Максом Кауром, Эдуардом Эастом и Мартином Репинским (являющимся также председателем Йыхвиского отделения партии) порочат сейчас марку всей партии!