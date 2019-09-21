ВИДЕО: Посмотрите, как нарвская публика встречала nublu

В ночь на субботу на фестивале "Station Narva" в качестве последнего исполнителя на сцену вышелрэпер nublu, которого приветствовал полный зал публики.
"Дело сделано!". - сказал nublu со сцены театрального центра "Vaba Lava", когда его нашумевшая композиция "für Oksana" по просьбе зрителей была исполнена во второй раз.
Фестиваль продолжается и в субботу и завершится большой вечеринкой при участии одного из наиболее интересных техно-клубов Скандинавии "Hall".
Программу фестиваля можно увидеть ЗДЕСЬ.