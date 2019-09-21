Сб, 21.09.2019
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ВИДЕО: Посмотрите, как нарвская публика встречала nublu

Концерт nublu в субботу ночью на фестивале в Нарве "Station Narva".

ФОТО: Скриншот с видео

В ночь на субботу на фестивале "Station Narva" в качестве последнего исполнителя на сцену вышелрэпер nublu, которого приветствовал полный зал публики.

"Дело сделано!". - сказал nublu со сцены театрального центра "Vaba Lava", когда его нашумевшая композиция "für Oksana" по просьбе зрителей была исполнена во второй раз.

Фестиваль продолжается и в субботу и завершится большой вечеринкой при участии одного из наиболее интересных техно-клубов Скандинавии "Hall".

Программу фестиваля можно увидеть ЗДЕСЬ.

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