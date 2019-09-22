ОПРОС: На чем вы экономите, чтобы оплатить счета за отопление?

ФОТО: Peeter Lilleväli Аста КООРТ: - Человек моего возраста живет, пожалуй, одним днем, и счета нужно оплачивать. Так что стараюсь летом выполнить расходы покрупнее, да и родные, когда навещаю их в деревне, накладывают мне в сумку немного свежей огородной продукции. А зимой оплачиваю счета, а на остальное хозяйствую так, чтобы еда была на столе.

ФОТО: Peeter Lilleväli Эве ПЫЛЛУ: - У меня, наоборот, летом большие расходы на покупку дров и на все, что с этим связано, а теперь я начинаю наслаждаться плодами этого труда. Так что зимой мой кошелек тоньше не становится. Если же говорить о необходимости затягивать ремешок, то возня с дровами действительно хорошо влияет на талию.

ФОТО: Peeter Lilleväli Хилья ВЕСКИМЕТС: - На чем пенсионеру еще экономить, как не на еде? Но поскольку у меня электроотопление и кнопка в моих руках, то я могу избежать напрасного и излишнего отопления. Так что я, по крайней мере, чувствую, что плачу за дело, а не за какую-то неопределенную, произвольную сумму, которая может быть взята с потолка.

ФОТО: Peeter Lilleväli Светлана ПРИТУЛИНА: - У меня в квартире газовое отопление. Пыталась с помощью новых окон уменьшить расходы на отопление, но сделать что-то еще значительное в многоквартирном доме не в моих силах. Но плачу весь год одинаково. К весне накапливается небольшой долг перед газовой фирмой, зато осенью у меня получается предоплата.