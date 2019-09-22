О юбилее образовательной жизни в Йыхви будут напоминать памятная табличка и книга

Бронзовая фигура уроженца Йыхви, известного деятеля образования Пеэтера Пыльда стоит в Тарту перед Министерством образования и науки. Стену Йыхвиской гимназии с этого четверга украшает памятная табличка в честь Пыльда, покрывало с которой сняли йыхвиский волостной старейшина Макс Каур и директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik