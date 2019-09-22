Вс, 22.09.2019
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О юбилее образовательной жизни в Йыхви будут напоминать памятная табличка и книга

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Бронзовая фигура уроженца Йыхви, известного деятеля образования Пеэтера Пыльда стоит в Тарту перед Министерством образования и науки. Стену Йыхвиской гимназии с этого четверга украшает памятная табличка в честь Пыльда, покрывало с которой сняли йыхвиский волостной старейшина Макс Каур и директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На посвященной 100-летию эстоноязычного гимназического образования конференции в Йыхвиской гимназии открыли памятную табличку в честь уроженца этих краев Пеэтера Пыльда - первого министра образования Эстонской Республики. Его внучка Ингрид Бендер была тронута вниманием, оказанным ее предку.

После открытия памятной таблички учитель истории Йыхвиской гимназии Саския Садрак рассказала о жизненном пути родившегося в деревне Пуру теолога, первого министра образования Эстонской Республики и создателя университета на родном языке, члена Эстонского Учредительного собрания и Рийгикогу Пеэтера Пыльда.

Внучка Пеэтера Пыльда Ингрид Бендер подтвердила, что в ходе организации образовательной конференции и при прослушивании докладов на конференции она узнала кое-что новое и интересное. 

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