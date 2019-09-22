О юбилее образовательной жизни в Йыхви будут напоминать памятная табличка и книга

На посвященной 100-летию эстоноязычного гимназического образования конференции в Йыхвиской гимназии открыли памятную табличку в честь уроженца этих краев Пеэтера Пыльда - первого министра образования Эстонской Республики. Его внучка Ингрид Бендер была тронута вниманием, оказанным ее предку.
После открытия памятной таблички учитель истории Йыхвиской гимназии Саския Садрак рассказала о жизненном пути родившегося в деревне Пуру теолога, первого министра образования Эстонской Республики и создателя университета на родном языке, члена Эстонского Учредительного собрания и Рийгикогу Пеэтера Пыльда.