Президент Карис: мама - это центр безопасного мира

"Дорогие нынешние и будущие мамы, замечательные бабушки, отважные прабабушки.

У каждого человека есть надежда на счастье. Наверное, самое большое счастье - это родиться на свет. И не менее большое счастье - стать родителем. Вместе с ребенком мама и папа тоже как будто заново рождаются. Недаром говорят, что смысл жизни - продолжать жизнь.

Но жесткое правило жизни таково: каждый раз, когда ты что-то выигрываешь, ты и что-то теряешь. Помните, как ребенок начинает ходить? Он замирает, держась за край стола, и… смотрит вопросительно своими большими и немного испуганными глазами на маму. Потом поворачивает голову и делает свой первый шаг. Он теряет надежные мамины объятия, но обретает весь мир.

А дальше - детский сад, потом долгожданная школа. В первый класс ребенок бежит с волнением и радостью, в основную школу - уже с легким беспокойством, а позже... в задумчивом молчании, а порой с безразличием или неохотой.

Бывают дни, когда ребенок особенно капризен. Ничего не подходит, как будто не узнаешь собственного чадо. Но и такие дни - это дни взросления.

Детство пролетает быстро, как вспышка. Ребенок растет и делает своих родителей лучше.

Мама - это центр безопасного мира. Я даже не могу представить, как тяжело детям, которые потеряли маму, семью или дом.