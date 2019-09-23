Полиция задержала подозреваемого в ограблении магазина в Кохтла-Ярве

Мужчина был задержан в субботу, а в воскресенье, 22 сентября, Вируский уездный суд дал санкцию на его арест.

Если о первом случае вооруженного ограбления магазина на улице Калеви в Кохла-Ярве, произошедшем 18 сентября, СМИ сообщали, то теперь выяснилось, что тот же магазин был ограблен дважды. Во второй раз злоумышленник совершил преступление в ночь на 21 сентября. Тогда он также показал продавцу похожий на оружие предмет, схватил несколько бутылок алкоголя и скрылся.

В результате сбора информации и обработки записей с камер наблюдения следователи смогли задержать 23-летнего молодого человека, которого сегодня подозревают в обоих ограблениях, подтвердила в воскресенье, 22 сентября, Вируская окружная прокуратура.

По словам самого задержанного, у него со знакомыми были вечеринки, а когда заканчивался алкоголь, то возникло желание получить добавку. Именно с этой целью, сказал он на допросе, и были совершены ограбления.