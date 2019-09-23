ФОТОГАЛЕРЕЯ: "Творческий котел" дорожит культурой каждого народа

В воскресенье в Йыхви в шестнадцатый раз прошел фестиваль национально-культурных обществ "Творческий котел". Набравший с годами популярность фестиваль и нынче собрал много народу.
Темой состоявшейся в ходе нынешнего праздника конференции стал эстонский праздник песни и танца. "Эстонская национальная культура нуждается в сохранении и представлении, особенно в Ида-Вирумаа рядом с культурой других народов", - сказала член оргкомитета фестиваля Анне Уттендорф.
К открытию праздника на место приехали послы Молдовы и Беларуси в Эстонии, а также солидные представительства Министерства культуры и Фонда интеграции. В речах по случаю открытия все ораторы подчеркивали, что творческий котел сваривает все национальности воедино, но в то же время не уничтожает корни и особенности каждой национальной культуры.
Праздник начался с большой дегустации национальных блюд, во время которой каждое общество угощало самым вкусным. Потом состоялись выставки, рабочие комнаты, конференция и большой гала-концерт.