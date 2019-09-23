ФОТОГАЛЕРЕЯ: "Творческий котел" дорожит культурой каждого народа

Темой состоявшейся в ходе нынешнего праздника конференции стал эстонский праздник песни и танца. "Эстонская национальная культура нуждается в сохранении и представлении, особенно в Ида-Вирумаа рядом с культурой других народов", - сказала член оргкомитета фестиваля Анне Уттендорф.

К открытию праздника на место приехали послы Молдовы и Беларуси в Эстонии, а также солидные представительства Министерства культуры и Фонда интеграции. В речах по случаю открытия все ораторы подчеркивали, что творческий котел сваривает все национальности воедино, но в то же время не уничтожает корни и особенности каждой национальной культуры.