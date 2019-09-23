ФОТО ДНЯ: Наступление осени гладкой дороги к Йыхвискому концертному дому не принесло

- Золотой осенью мы сможем наслаждаться прогулками по нашему красивому променаду. Скоро наши женщины, цокая каблучками, будут ходить по променаду в концертный дом, - заверял Каур в апреле этого года.

Через пять месяцев, когда наступила золотая осень, ситуация у концертного дома, где, в соответствии с проведенным летом прошлого года тендером, абсолютно все должно было быть готово не позднее 7 сентября этого года, не особо изменилась. Но позитивно хотя бы то, что один экскаватор там все же работает.