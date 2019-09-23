Вт, 24.09.2019
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ФОТО ДНЯ: Наступление осени гладкой дороги к Йыхвискому концертному дому не принесло

С наступлением осени ситуация у Йыхвиского концертного дома не поменялась, все так же, как и в апреле.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

С приходом осени, начавшейся в понедельник в 10.50, не появилось, к сожалению, гладкой дороги, по которой йыхвиские женщины, цокая каблучками, могли бы добираться до Йыхвиского концертного дома.

Когда нынешней весной заглохло начатое в августе 2018 года фирмой йыхвиского депутата Романа Графа строительство дополнительного участка йыхвиского променада и окрестности концертного дома превратились в лунный ландшафт, волостной старейшина Макс Каур утешал, что тревожиться нет причин, поскольку строительство скоро продолжится.  

- Золотой осенью мы сможем наслаждаться прогулками по нашему красивому променаду. Скоро наши женщины, цокая каблучками,  будут ходить по променаду в концертный дом, - заверял Каур в апреле этого года.  

Через пять месяцев, когда наступила золотая осень, ситуация у концертного дома, где, в соответствии с проведенным летом прошлого года тендером, абсолютно все должно было быть готово не позднее 7 сентября этого года, не особо изменилась. Но позитивно хотя бы то, что один экскаватор там все же работает.   

К тому же волостной старейшина Макс Каур предусмотрительно не уточнил, золотую осень какого года имел в виду...

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