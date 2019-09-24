Йыхви притормозил финансирование центра здоровья

Строящее центр здоровья ТОО "Corrigo" планирует завершить строительные работы в центре на улице Яама 31 декабря. "Corrigo" направило в волостную управу ходатайства с просьбой уплатить вторую половину финансового обязательства волости в размере 165000 евро. Хотя счет выставили волостной управе еще летом, сумма в размере более 85000 евро на счет "Corrigo" не поступила.