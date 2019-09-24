Вт, 24.09.2019
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Йыхви притормозил финансирование центра здоровья

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Новый Йыхвиский центр здоровья должен распахнуть двери уже этой осенью и в нем есть места для девяти семейных врачей.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиская волость приостановила совершение последнего платежа по договору создания находящегося в заключительной стадии строительства центра здоровья в Йыхви, объяснив это тем обстоятельством, что в связи со строительством возник ряд вопросов.

Строящее центр здоровья ТОО "Corrigo" планирует завершить строительные работы в центре на улице Яама 31 декабря. "Corrigo" направило в волостную управу ходатайства с просьбой уплатить вторую половину финансового обязательства волости в размере 165000 евро. Хотя счет выставили волостной управе еще летом, сумма в размере более 85000 евро на счет "Corrigo" не поступила.

Вопросы к "Corrigo" и прокуратуре

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