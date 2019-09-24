ОДИН ВОПРОС: Куда пропал торт?

- Руководители волости были на заседании волостного собрания и не успели прийти вовремя. Мероприятие (концерту предшествовала образовательная конференция в Йыхвиской гимназии. - Ред. ) финансировала волость: кейтеринг, аренда зала и техники, сувениры, издание книги, табличка в память о Пеэтере Пыльде и пр.

При составлении бюджета решили заказать кейтеринг только для участников конференции, поскольку наш опыт организации мероприятий в прошлом году показал, что заказывать торт в соответствии с количеством мест в зале дорого. Один раз мы заказали два торта - и один из них даже не разрезали. К сожалению, подготовка к мероприятию проходила в спешке и коммуникация слегка хромала.