Власти Нарвы планируют дать придворной газете еще денег

Печатное издание "Narva Linnaleht" еженедельно доставляется в почтовые ящики жителей Нарвы бесплатно, а вернее - за деньги всех нарвских налогоплательщиков. Мэр Нарвы Алексей Евграфов нынче в ответ на вопрос "Северного побережья" о причине добавки денег рупору местной власти посоветовал обратиться за разъяснениями к члену правления ЦУ "Narva Linnaleht".

Член правления и редактор газеты Виктория Сивкова отказалась сообщить, на что им нужны дополнительные деньги. "Я об этом впервые слышу", - сказала она, добавив, что не может говорить об этом по телефону.

- Вы еще спросите меня: есть ли жизнь на Марсе? - ответила Сивкова на уточняющий вопрос, есть ли в действительности необходимость увеличивать бюджет возглавляемого ею муниципального учреждения. - Я не могу ответить вам на этот вопрос однозначно. (…) Если вы надеетесь на какой-то внятный ответ, то я вас разочарую: я не в курсе, - добавила она.

Ясность внес член совета ЦУ "Narva Linnaleht" Андрус Тамм. При этом он исключил, что член правления учреждения не в курсе данного вопроса: "Она также была на этом совещании".

- Поскольку газета только начала выходить (с ноября 2018 года) и были неясны доходы от рекламной деятельности, поэтому при первоначальном выделении денег "Narva Linnaleht" не было корректно подсчитано, сколько пойдет на издание этой газеты. Сейчас надо сделать так, чтобы газета выходила нормально, - объяснил Тамм, что в течение первого года издания газета уточнила свой бюджет.

Тамм высказал почти уверенность, что к вопросу дополнительного финансирования ЦУ "Narva Linnaleht" в текущем году возвращаться повторно не придется: "Расчеты же сделаны и примерно видны доходы и расходы".

Как уже писало "Северное побережье", учреждение властями Нарвы своей газеты с использованием денег налогоплательщиков в 2018 году вызвало общественные и политические споры. По тем расчетам горуправы, издание собственной газеты будет обходиться примерно в 180 тысяч евро в год, но была также надежда, что бюджетные расходы сократятся благодаря публикации коммерческой рекламы.

О недопустимости деятельности бюджетной газеты на коммерческом рекламном рынке выступают частные газеты. В особо ожесточенную борьбу с "Narva Linnaleht" вступил прежде лояльный власти еженедельник "Город", которому прежде заказывались рекламные объявления и пиар-статьи. В 2018 году на печать заказной информации в "Городе" из бюджета выделялось 28000 евро, что на порядок меньше, нежели затраты на собственную газету.

Отдельной критики еженедельник "Narva Linnaleht" заслужил за то, что все статьи и большинство рекламы он печатает только на русском языке.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов теперь в ответ на просьбу оценить деятельность "Narva Linnaleht" сказал обтекаемо: "Всегда есть куда развиваться и что улучшать в работе".