Ср, 25.09.2019
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Убийца школьницы из Кохтла-Ярве проведет в тюрьме 16 лет

Место убийства 15-летней Насти по ул. Пярна в Кохтла-Ярве.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В конце прошлой недели вступил в законную силу приговор суда, по которому 19-летний Артем Дроников был признан виновным в убийстве 15-летней школьницы из Кохтла-Ярве. Он приговорен к 16 годам лишения свободы, сообщает портал rus.err.ee.

Согласно решению Вируского уездного суда, вынесенном еще 6 мая, вина Дроникова в убийстве доказана. Позднее этот приговор не изменил окружной суд, а до Государственного суда дело так и не дошло.

Приговор оказался мягче, чем требовала прокуратура, настаивавшая на 20-летнем сроке лишения свободы для обвиняемого.

При этом по одному из эпизодов, не связанному с убийством, а касавшемуся физического насилия, Артем Дроников был оправдан.

Тело 15-летней Насти с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в Кохтла-Ярве утром 15 апреля 2018 года. Вечером в тот же день по подозрению в совершении преступления задержали Артема - бывшего бойфренда Насти.

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