Если верить признанному британскому музыкальному журналисту Ричарду Фостеру, прошлогодний фестиваль "Station Narva" ("SN") был сродни заявлению, которое могло вызвать у некоторых местных жителей вопрос: "Кто это и почему они здесь?". Нынешний фестиваль, завершившийся в ночь на воскресенье, напоминал классный красочный карнавал, где все гости могли чувствовать себя хорошо.

Рауль Саареметс, который на первом фестивале "SN" выступал в составе коллектива "Una Bomba", а на завершившемся фестивале крутил пластинки, называет "SN vol 2" более клубным мероприятием.

Просто обязательное мероприятие

Объясняет он это тем, что прошлогодние концерты на "Кренгольме" проходили в совершенно другой среде, при этом зависели от погоды, и поэтому больше напоминали фестиваль.

- Перемещение фестиваля из одного места в другое само по себе хорошо. Хотя "Кренгольм" - настолько мощная среда, что жалко от него отказываться. Но это выбор организаторов - я понимаю, что потенциал "Свободной сцены" тоже нужно использовать, - говорит Саареметс.

Диджея и музыкального идеолога удивило то, что совсем молодых на "SN" было относительно мало. "Причин может быть несколько. Возможно, для них слишком дорого ездить куда-то далеко. Второе - то, что на месте особо нет опыта подобных развлечений, хотя в Нарве есть несколько ночных клубов. Также бросилось в глаза то, что по большей части публика состояла из эстонцев. В Нарве рассчитываешь, что хотя бы половина публики будет русскоязычной, даже если организаторы эстонцы. Но, возможно, интеграция проходит настолько успешно, что мы просто не различаем, кто какой национальности", - рассуждает Саареметс.

Говоря о "SN" в общем, Саареметс высказывает мнение, что такой тип фестиваля нужно бы прямо прописать в законе. Как, например, сейчас в госучреждения необходимо заказывать произведение искусства по цене, которая зависит от общей стоимости здания. "Такой фестиваль на самом деле должен бы быть обязательным или хотя бы иметь ключевое значение в уезде. Чтобы государство приезжало себя показать. Такие вещи просто нужно делать. Именно культура делает нас такими, какие мы есть. Если это не происходит естественным путем, это нужно делать в обязательном порядке".

Исландская группа "Hatari" дала гипнотический концерт в blackbox нарвской "Свободной сцены". Нынче гей-садомазохистскую эстетику группы можно было увидеть и на "Евровидении". В Нарве ее участники ловко вплели в свое выступление эстонский язык. ФОТО: Лийс Рейман

Саареметс, который организует вместе с Иваром Мурдом фестиваль "Голос гор" в Кохтла-Нымме, считает, что его фестиваль не конкурирует с "SN", поскольку публика особо не пересекается, хотя часть исполнителей совпала: nublu, "Psychoterror", Yasmyn, сам Саареметс.

Продуман до деталей

У Димы Завьялова из Санкт-Петербурга есть свой видеоблог "Дневники Завви", где он рассказывает в основном о современной музыке, в том числе о крупных фестивалях, на которых он бывает. К примеру, на "Tallinn Music Week" Завьялов приезжает уже с 2015 года. Фестиваль "Station Narva" он характеризует как место встречи современных, прогрессивно мыслящих людей.

- Этот фестиваль вполне мог бы проходить в Питере или даже где-нибудь в Ленинградской области. Но круто, что он проходит именно в Нарве. Я рекомендую его своим друзьям как boutique-фестиваль с уютной, дружелюбной и позитивной атмосферой. Есть возможность послушать современные коллективы, которые именно сейчас находятся на своем творческом пике и в тренде, - сказал Завьялов до начала музыкальной части фестиваля.

Тогда молодой человек отметил, что на "SN" он особенно хочет услышать финский дуэт "PEU", который играет самоироничное итало-диско, белорусскую группу "Молчат Дома" и японский дуэт "MOJА". После фестиваля он на основе услышанного назвал новый топ-3: "Вдобавок к слегка сумасшедшим японцам сильнее всего меня впечатлили гипнотическое выступление "Hatari" и концерт Кирилла Рихтера в Нарвской крепости - знакомство с ним я почему-то долго откладывал".

Подводя итоги фестиваля, Завьялов отметил, что его атмосфера складывается из образующих единое целое мелочей, которые и создают соответственно положительное или же отрицательное впечатление о мероприятии. В случае "Station Narva", как он утверждает, ему понравились в прямом смысле слова все детали: начиная с гирлянд из ламп, заканчивая ароматизатором в старомодном туалете лодочного кооператива в Нарвской Венеции.

- Список выступающих на нынешнем фестивале был максимально привлекательным. Практически все концерты хотелось дослушать-досмотреть до конца и прокручивать их отрывки у себя в голове, чтобы снова насладиться лучшими моментами. Не понравилась только идея сидеть на лестницах "Свободной сцены", поскольку это мешало движению между сценами в blackbox и фойе, - говорит Завьялов.

По его мнению, на данный момент фестиваль сложился как по форме, так и по содержанию - то есть все на своих местах. Он считает, что неплохо бы расширить "SN" географически на Нарва-Йыэсуу, поскольку "в Нарве драйва уже хватает".

"Куда я, черт возьми, попал"

Музыкальный журналист Ричард Фостер, уроженец Северо-Восточной Англии, близко знаком с эстонской культурой еще с 2015 года, но о Нарве он впервые услышал в прошлом году.

- Когда впервые трясся в поезде от станции "Ülemiste" до Нарвы, думал, куда я, черт возьми, еду, и на месте мне все казалось таким сюрреальным. Темнота! Российская граница! До этого я знал только Таллинн, и в Нарве осознал, что Эстонию я вообще не знаю. В Великобритании места, похожие на Нарву и Нарва-Йыэсуу, есть на границе между Шотландией и Англией. Те места тоже ни для одной из сторон напрямую не характерны. Тамошние люди считают себя приграничными жителями и… не считают себя частью какой-либо из стран, - рассказывает Фостер.

По его словам, нынче он ощутил это своеобразие еще сильнее, чем в прошлом году. Фостер также передал впечатления участников группы "Echo & the Bunnymen" о прошлогоднем фестивале "SN" - они чувствовали себя на "Кренгольме", словно в Ливерпуле, только в 1971 году. "Но им это очень понравилось! Их также очень порадовал энтузиазм публики. Таллиннская публика более пресыщена или ко всему привыкла, а здесь отклик был живым и энергичным", - говорит Фостер. Журналист считает, что такой опыт в Нарве может быть очень вдохновляющим для приехавших издалека артистов.

Хотя среда "Кренгольма" может напоминать острую психодраму, к примеру, с Джонни Деппом в главной роли, Фостеру понравился комфорт, который сопутствовал местонахождению нынешнего фестиваля в центре города, и то, что в то же время часть фестивальных мероприятий проходила в разных уголках города - к примеру, в арт-резиденции, лодочном порту и клубе "Ro-Ro".

- На нынешнем фестивале люди более веселые и свободные, в прошлом году больше присматривались, - рассказывает Фостер. Ему особенно хотелось увидеть местных исполнителей.

Концерт под открытым небом группы "Asian Dub Foundation", состоявшийся в Нарвской Венеции, то есть районе лодочных сараев, Фостер называет неповторимым впечатлением. "Льет дождь, ты стоишь у каналов, местные тут же жарят на гриле рыбу, и выступает сам "ADF"… Все присутствовавшие были словно частью спектакля. Это было очень увлекательно", - считает Фостер.

Он сравнивает "SN" с карнавалом, поскольку это красочное мероприятие. "Прошлогодний "SN" был statement, заявлением, а нынешний - словно карнавал. В прошлом году могли спросить: кто это и почему они здесь? А нынче гораздо уютнее", - говорит Фостер, которому больше всего понравилась группа "KEETAI" из Таллинна.