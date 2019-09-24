К нам приехал цирк. Надолго ли?

Как это возможно, что Йыхвиское волостное собрание дошло до такой политической культуры, или, правильнее сказать, бескультурья? Мы годами гордились тем, что такого поведения, которое в горсобраниях Нарвы, Кохтла-Ярве или Силламяэ порой считалось чуть ли не привычным, в Йыхвиском волостном собрании нет. Теперь оно есть: блокировали прохождение в комиссию волостного собрания оппозиции, конкретно Теэта Энока (не говоря уж о вовлечении знатоков местной жизни). Просто не разрешают, потому что режиссер так решил. Точка. Эноку как исполнителю роли второго плана цинично пообещали в лучшем случае помочь покрыть расходы на хождение по судам.

Что же произошло на самом деле? Произошло то, что неоднократно осуждала и канцлер права: правовой порядок недостаточно надежен, если право, предусмотренное законом для члена конституционного института - представительного собрания местного самоуправления, на практике невозможно реализовать, так как отсутствует нейтральный орган, способный обеспечить права, проистекающие из статуса члена местного собрания. То есть в ситуации, когда местное собрание сознательно нарушает закон и не обеспечивает члену собрания право на членство в комиссии, у члена собрания в действительности нет права жаловаться и надежды на судебную защиту. Это в марте-апреле нынешнего года подтвердил и Государственный суд в ходе рассмотрения аналогичных жалоб членов Нарвского и Силламяэского горсобраний.

Я не предполагаю, что Теэт Энок и большинство членов волостного собрания вообще осведомлены об этой ситуации, но председатель волостного собрания, являясь, по крайней мере на словах, юристом, наверняка об этом знает. Следовательно, он нарушает закон вполне сознательно, потому что ведь ничего не случится: жалуйся куда хочешь, правда все равно на стороне нарушителя.

Мне действительно неловко, что осознанное принижение осуществляется намеренно и открыто на уровне волостного собрания и большинство волостного собрания это допускает. Канцлер права весной была вынуждена обратиться к Рийгикогу с предложением узаконить право членов местного собрания жаловаться, поскольку иным способом остановить деятелей, подобных Эасту, уже просто невозможно.

Появлению и усугублению наглости и неуважительности благоприятствует прежде всего чувство безнаказанности. В марте, проводя заседание с самим собой, Эаст участвовал также в рассмотрении заявления о выражении недоверия самому себе, заявив: "Я против". Пожалуй, было бы слишком надеяться, чтобы он был за. По закону он должен был вообще взять самоотвод еще до обсуждения этого вопроса, не говоря уж о принятии решения, и производство по вотуму недоверия должен был провести кто-нибудь другой. На нарушение обратило внимание Министерство финансов - безрезультатно. Прокуратура и КаПо были немы как рыбы, и Эаст продолжает действовать, потому что у смелого волка и грудь лоснится и со временем лоснится все сильнее. Ведь ему все сходит с рук.

Я не знаю, о чем думала Тамара Луйгас, призывая выступающих отправиться декламировать в концертный дом на мероприятие "Сто лет эстоноязычному гимназическому образованию в Йыхви". Но сказанных слов обратно не заберешь. Открыто высмеивать на почве происходящего в волостном собрании настолько почтенное мероприятие и знаменательную дату стыдно, безответственно, и это вызывает недоумение у людей, которые ценят эстоноязычное образование. Помнишь, как мы пытались в свое время изменить Нарву? А теперь ты сама устраиваешь Нарву в Йыхви? Печально и непонятно. Причем Тамара Луйгас является председателем социальной комиссии и членом еще целых трех комиссий…

По слухам, наконец-то удалось также исполнить давнюю мечту Эдуарда Эаста и Алексея Наумкина - убрать из волостной избирательной комиссии всех так называемых бывших, то есть враждебные, по мнению волостных властей, элементы, в том числе Ингрид Спитц, Эллу Блок и автора этой статьи. Якобы предыдущая комиссия была с уклоном. С каким - вправо или влево, вверх или вниз, - я не знаю. Теперь важна не компетентность, а верность линии партии и правительства. Теперь все стратегические комиссии захвачены, и выборы в местное собрание 2021 года находятся под четким политическим контролем и управлением. Здесь я хочу поблагодарить всех прежних членов комиссии, в особенности бывшего волостного секретаря Пийу Липп, за твердость духа и смелость противостоять авантюрам Эаста и Наумкина, и надеюсь, что новый волостной секретарь не станет флюгером властителей.

Что Эаст и его сателлиты думают о спектакле и исполнении ролей и какие выводы сделают, покажет время. Но великий лидер и учитель наверняка одобрительно похлопает по плечу: молодцы! Человек, действительно заботящийся об интересах волости, ушел бы с должности, чтобы этот цирк наконец-то прекратился. Но надеяться и ждать этого от такой компании, пожалуй, было бы слишком. Так что цирковой обоз остается стоять у нас во дворе. Надолго ли?