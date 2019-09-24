Этап чемпионата Балтии по кроссу на выносливость оказался напряженным

- К сожалению, несколько гонщиков выбыли из строя из-за травм или проблем со здоровьем, так что всем трем участникам обязательно нужно было дойти до финиша, чтобы принести команде хоть немного очков, - сказал Арго Кеэрме, которому тоже пришлось остаться дома.

Лучший среди наших гонщиков Танель Раук занял в абсолютном зачете второе место, а в классе Е2 одержал победу. Рихо Кеэрме стал вторым в классе эндуро. "На трассе было много извилистых участков, где не удавалось обойти спортсменов любительского класса. Так что настоящая борьба началась на втором часе. Когда к тому же в затылок задышал главный конкурент, я выложился по максимуму и на финише обогнал его на полсекунды", - рассказал Рихо Кеэрме, самым быстрым кругом которого стал в двухчасовом заезде именно последний.

Зато не повезло выступавшему в классе Е1 Аллару Кеэрме, для которого роковой оказалась поломка пластмассовой детальки стоимостью несколько центов. "Во время гонки отказал ниппель охлаждения радиатора, а без охлаждающей жидкости гонку продолжить было нельзя. Вот я и поставил мотоцикл возле трассы и в конце концов перекатил его через финишную черту. Главным было обеспечить клубу третьего финишировавшего, хотя время последнего круга превысило пятьдесят минут", - признался Аллар Кеэрме.