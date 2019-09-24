Министр сделал замечание Люганузеской волости

28 июня члены Люганузеского волостного собрания Хейди Уусталу, Инна Каламяэ, Элдур Лайнъярв, Мехис Крейсман и Евгений Корнильцев подали председателю собрания предложение о созыве заседания волостного собрания с целью открыть программу инвестиций договора об объединении волости Сонда и города Кивиыли для новых обсуждений и пересмотра. Заместитель председателя Люганузеского волостного собрания ответил подателям предложения в начале июля письмом, в котором попросил представить подготовленное в соответствии с требованиями предложение вместе с письменными обоснованиями для включения вопроса в повестку дня заседания волостного собрания и приложить проект административного акта. Это и сделали. Председатель волостного собрания ответил на это предложение, что заседание волостного собрания будет созвано - правда, не в требуемое время, но раньше обычного.