Министр сделал замечание Люганузеской волости

Министр государственного управления Яак Ааб сделал замечание Люганузескому волостному собранию за то, что, несмотря на предложение членов волостного собрания созвать заседание, чтобы обсудить программу инвестиций договора об объединении, заседание не было созвано, и на последующих заседаниях предложенная оппозицией тема не попала в повестку дня.
28 июня члены Люганузеского волостного собрания Хейди Уусталу, Инна Каламяэ, Элдур Лайнъярв, Мехис Крейсман и Евгений Корнильцев подали председателю собрания предложение о созыве заседания волостного собрания с целью открыть программу инвестиций договора об объединении волости Сонда и города Кивиыли для новых обсуждений и пересмотра. Заместитель председателя Люганузеского волостного собрания ответил подателям предложения в начале июля письмом, в котором попросил представить подготовленное в соответствии с требованиями предложение вместе с письменными обоснованиями для включения вопроса в повестку дня заседания волостного собрания и приложить проект административного акта. Это и сделали. Председатель волостного собрания ответил на это предложение, что заседание волостного собрания будет созвано - правда, не в требуемое время, но раньше обычного.