Ср, 25.09.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Министр сделал замечание Люганузеской волости

ДОСТУПНО ДЛЯ
АБОНЕНТОВ

Яак Ааб, министр государственного управления.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Министр государственного управления Яак Ааб сделал замечание Люганузескому волостному собранию за то, что, несмотря на предложение членов волостного собрания созвать заседание, чтобы обсудить программу инвестиций договора об объединении, заседание не было созвано, и на последующих заседаниях предложенная оппозицией тема не попала в повестку дня.

28 июня члены Люганузеского волостного собрания Хейди Уусталу, Инна Каламяэ, Элдур Лайнъярв, Мехис Крейсман и Евгений Корнильцев подали председателю собрания предложение о созыве заседания волостного собрания с целью открыть программу инвестиций договора об объединении волости Сонда и города Кивиыли для новых обсуждений и пересмотра. Заместитель председателя Люганузеского волостного собрания ответил подателям предложения в начале июля письмом, в котором попросил представить подготовленное в соответствии с требованиями предложение вместе с письменными обоснованиями для включения вопроса в повестку дня заседания волостного собрания и приложить проект административного акта. Это и сделали. Председатель волостного собрания ответил на это предложение, что заседание волостного собрания будет созвано - правда, не в требуемое время, но раньше обычного.

В августе прошло два заседания Люганузеского волостного собрания, но ни на одном из них обращение членов волостного собрания не рассматривалось. Также фракция Партии реформ на первом августовском заседании подала письменный вопрос касательно той же ситуации, однако ответ на него в требуемый срок не поступил.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ