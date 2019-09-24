Попасть на заливной луг Кароли стало проще

Дорогу Струуга удлинили на 1,12 километра и построили мост, что позволит активно ухаживать за 200 гектарами лугов.

По словам заведующего отделом природоохраны Центра управления гослесами (RMK) Каупо Кохва, конструкция прежнего доступа не позволяла землеустроителям безопасно проехать по мосту на современной технике. Вдобавок к природоохранным целям проект позволит более эффективно контролировать восточную границу Эстонии, поскольку машины пограничников теперь могут добраться и до прибрежных территорий реки Нарвы.

- Работа была трудной как для проектировщиков, так и для строителей, поскольку дорога проходит по речной пойме, постоянно подвергающейся влиянию паводков, и решение не должно было навредить гидрологии биоценозов, - отметил Кохв.