Работодатели искали средство от нехватки рабочей силы

"Более 70 процентов предприятий называют одним из главных факторов, препятствующих развитию, нехватку рабочей силы. В то же время в Эстонии имеются тысячи человек, которые не находят работы", - отметила руководитель по коммуникации Центрального союза работодателей Эстонии Геа Отса.

На организованном союзом работодателей и Эстонским объединением управления персоналом PARE форуме трудоспособности как раз искали ответ на вопрос, как лучше свести вместе эти две стороны.

Одна из возможностей найти необходимых работников - это более осознанно нанимать людей с пониженной трудоспособностью. Руководитель кивиылиского швейного предприятия "Svarmil" Мерле Росте сказала, что почти пятая часть из 250 работников предприятия - люди с пониженной трудоспособностью. Для предприятия это было не столько осознанной стратегией, сколько адаптацией к новым условиям на ландшафте рабочей силы.

"Мы проводили также большую просветительскую работу внутри предприятия, и сегодня то, что тут учитываются особые потребности людей, является элементарной частью нашей организационной культуры", - сказала Росте.

Руководитель работ ида-вируского регионального отделения "SOL Baltics" Наталья Лотт подчеркнула, что специально людей с пониженной трудоспособностью не нанимают, но созданы условия, чтобы у таких работников имелись возможности для работы, например, гибкий график и частичная нагрузка.

В ходе обсуждения выяснилось, что работодатели мало знают о том, каковы господдержки при найме людей с пониженной трудоспособностью.

Ведущий консультант по услугам кассы по безработице Анелия Топчий отметила, что некоторые расходы помогает покрыть государство. Например, можно получить пособие на выплату зарплаты и ходатайствовать о компенсации социального налога. Если работнику с ограниченными возможностями трудно попасть в свое рабочее помещение или использовать средства труда, то касса по безработице поможет адаптировать рабочее место и средства труда к нуждам работника.