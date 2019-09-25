Йыхвиские власти хотят отнять у спортклуба лагерь в Карьямаа

В распоряжении НКО "Спортклуб "BC Karjamaa" лагерь находится с 2004 года. Действующий сейчас договор аренды с волостным управлением заключен до 2026 года. Члены волостного управления четко дали понять, что заинтересованы в досрочном расторжении договора. В подтверждение этого в волостном собрании на прошлой неделе голосами властного союза в программу развития волости включили пункт о возвращении лагеря в ведение спортшколы.