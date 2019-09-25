Ср, 25.09.2019
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Йыхвиские власти хотят отнять у спортклуба лагерь в Карьямаа

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По мнению йыхвиских властей, расположенный у Чудского озера в Карьямаа лагерь должен быть в распоряжении Йыхвиской спортшколы, а не в руках арендующего его спортклуба.

ФОТО: Частный архив

Договор аренды лагеря, расположенного в Карьямаа на берегу Чудского озера, заключенный с баскетбольным клубом "Karjamaa", власти Йыхвиской волости желают расторгнуть досрочно, а сам лагерь сделать подразделением Йыхвиской спортшколы.

В распоряжении НКО "Спортклуб "BC Karjamaa" лагерь находится с 2004 года. Действующий сейчас договор аренды с волостным управлением заключен до 2026 года. Члены волостного управления четко дали понять, что заинтересованы в досрочном расторжении договора. В подтверждение этого в волостном собрании на прошлой неделе голосами властного союза в программу развития волости включили пункт о возвращении лагеря в ведение спортшколы.

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