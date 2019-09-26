Сырумяэская парковка превращена в свалку

Департамент шоссейных дорог еще в прошлом году стал устанавливать в своих придорожных местах для парковки мусорные контейнеры и туалеты. После позитивных отзывов эту деятельность продолжили и нынче, и сейчас в Эстонии имеется 38 мест, где проезжающие по шоссе могут остановиться, выбросить мусор и сходить в туалет. В Ида-Вирумаа таких мест четыре: два возле шоссе Таллинн - Нарва и два у шоссе Йыхви - Тарту.

Департамент шоссейных дорог взялся за это потому, что останавливавшиеся в парковочных карманах выбрасывали раньше свой мусор просто на землю. К тому же департамент посчитал, что в наше время едущие по шоссе должны иметь возможность цивилизованно сходить в туалет, вместо того чтобы искать для этого уголок в лесу.

Привлекают любителей подбросить мусор

К сожалению, глаз на мусорные контейнеры загорелся и у тех, кто узрел в них возможность подбросить сюда мусор, образовавшийся у них дома или на даче. А что в контейнер не поместится, выбросить рядом - вывезут же!

Эта проблема существует не только в Сырумяэ, где кучу мусора сфотографировали и снимок вывесили в "Facebook". И не только в Ида-Вирумаа, но и во всей Эстонии.

- Ни одно доброе дело не остается безнаказанным, - констатировал руководитель отдела дорожного ухода Департамента шоссейных дорог Эркки Вахеоя, что Департамент шоссейных дорог превратился в оператора по вывозу мусора.

Проезжающие мимо мусорных куч могут решить, будто Департамент шоссейных дорог ленится убирать мусор. На самом деле контейнеры опустошают два раза в месяц, но опорожненные утром вновь заполняются уже к обеду. И дальше мусор выбрасывают рядом. Чтобы вывезти его, приходится отдельно заказывать мусоровоз.

- Нынче у нас уже ушло на вывоз мусора по всей Эстонии около ста тысяч евро, - сказал Вахеоя.

На эти деньги можно, к примеру, перестроить один опасный перекресток. Или уложить приличное покрытие на какой-нибудь гравийной дороге.

maanteeamet ЭРККИ ВАХЕОЯ: Нынче у нас уже ушло на вывоз мусора по всей Эстонии около ста тысяч евро.

Год еще не закончился и сумма наверняка еще вырастет. Ведь только сейчас люди начинают уезжать с дач и захватывают с собой ставшее лишним барахло. И везут его не домой, а до первого контейнера.

Департамент шоссейных дорог не сдается

- Наши расходы на вывоз мусора после установки контейнеров значительно выросли, - отметил Вахеоя. - Нам не хотелось бы убирать эти контейнеры, ведь это не решит проблему. Во-первых, у людей уже сложилась привычка вывозить мусор в эти места и исчезновение контейнеров ее не изменит. Во-вторых, мы должны все же думать о проезжающих по шоссе и создавать для них нормальные условия.