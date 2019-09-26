Сырумяэская парковка превращена в свалку

После того как Департамент шоссейных дорог установил в придорожных парковочных карманах мусорные контейнеры, туда стали свозить все, что становится ненужным в домохозяйствах.
Департамент шоссейных дорог еще в прошлом году стал устанавливать в своих придорожных местах для парковки мусорные контейнеры и туалеты. После позитивных отзывов эту деятельность продолжили и нынче, и сейчас в Эстонии имеется 38 мест, где проезжающие по шоссе могут остановиться, выбросить мусор и сходить в туалет. В Ида-Вирумаа таких мест четыре: два возле шоссе Таллинн - Нарва и два у шоссе Йыхви - Тарту.
Департамент шоссейных дорог взялся за это потому, что останавливавшиеся в парковочных карманах выбрасывали раньше свой мусор просто на землю. К тому же департамент посчитал, что в наше время едущие по шоссе должны иметь возможность цивилизованно сходить в туалет, вместо того чтобы искать для этого уголок в лесу.
Привлекают любителей подбросить мусор
К сожалению, глаз на мусорные контейнеры загорелся и у тех, кто узрел в них возможность подбросить сюда мусор, образовавшийся у них дома или на даче. А что в контейнер не поместится, выбросить рядом - вывезут же!
Эта проблема существует не только в Сырумяэ, где кучу мусора сфотографировали и снимок вывесили в "Facebook". И не только в Ида-Вирумаа, но и во всей Эстонии.
- Ни одно доброе дело не остается безнаказанным, - констатировал руководитель отдела дорожного ухода Департамента шоссейных дорог Эркки Вахеоя, что Департамент шоссейных дорог превратился в оператора по вывозу мусора.
Проезжающие мимо мусорных куч могут решить, будто Департамент шоссейных дорог ленится убирать мусор. На самом деле контейнеры опустошают два раза в месяц, но опорожненные утром вновь заполняются уже к обеду. И дальше мусор выбрасывают рядом. Чтобы вывезти его, приходится отдельно заказывать мусоровоз.
- Нынче у нас уже ушло на вывоз мусора по всей Эстонии около ста тысяч евро, - сказал Вахеоя.
На эти деньги можно, к примеру, перестроить один опасный перекресток. Или уложить приличное покрытие на какой-нибудь гравийной дороге.
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ЭРККИ ВАХЕОЯ:
Нынче у нас уже ушло на вывоз мусора по всей Эстонии около ста тысяч евро.
Год еще не закончился и сумма наверняка еще вырастет. Ведь только сейчас люди начинают уезжать с дач и захватывают с собой ставшее лишним барахло. И везут его не домой, а до первого контейнера.
Департамент шоссейных дорог не сдается
- Наши расходы на вывоз мусора после установки контейнеров значительно выросли, - отметил Вахеоя. - Нам не хотелось бы убирать эти контейнеры, ведь это не решит проблему. Во-первых, у людей уже сложилась привычка вывозить мусор в эти места и исчезновение контейнеров ее не изменит. Во-вторых, мы должны все же думать о проезжающих по шоссе и создавать для них нормальные условия.
В Департаменте шоссейных дорог рассматривали разные варианты, как уберечь придорожные парковки от захламления, но что-то эффективное пока придумать не смогли.
- Если бы этих контейнеров там не было, то мусор везли бы куда-нибудь до следующего места - это вопрос отношения, - сказал Вахеоя. - Мусор не везут на парковки за сотни километров, это делают все-таки люди из ближайших окрестностей.
Проще вывезти на шоссе
- Департамент шоссейных дорог хотел сделать парковочные карманы более цивилизованными, но в Сырумяэ это не работает, там сумасшедший дом. Ни минуты не бывает, чтобы там не образовывалось мусорных куч. Люди все же большие поросята: когда контейнеры заполняются, выбрасывают мусор рядом, - сказал руководитель Северо-Эстонской рекреационной зоны отдела организации рекреации Центра управления гослесами (RMK) Хейнар Юузе.
В других местах, где Юузе видел такие парковочные карманы, ситуация, по его словам, все же лучше.
Юузе эта проблема очень хорошо знакома - по зонам отдыха RMK, где в контейнеры и рядом с ними сваливают что угодно и откуда угодно. Контейнер у места для костра в Йыуга тоже стоит у шоссе, примерно в двух километрах от сырумяэских контейнеров, и там тоже можно увидеть как мебель, так и стройматериалы.
- Нам следует обмениваться опытом с RMK, - шутит Эркки Вахеоя.
RMK с окончанием летнего сезона убирает свои контейнеры, а контейнеры Департамента шоссейных дорог остаются на месте и зимой. Тогда дачников уже не будет.
- Но люди ведь строят и зимой, - не питает Вахеоя особых надежд на то, что зимой положение улучшится.