ПЕРЕДОВИЦА: Вместо 7 евро на самом деле 1,40 евро

Свежим и ярким примером этого является обещанное Центристской партией внеочередное повышение пенсий на 100 евро в 2020 году. Председатель партии и премьер-министр Юри Ратас теперь утверждает, что с нового года средняя пенсия вырастет на 45 евро: 38 евро за счет ежегодной индексации пенсий и 7 евро за счет внеочередного повышения. Вроде как почти половина примера решена, и слабая троечка заслужена.

На самом деле пенсионеры получат вдобавок даже не 45 евро, а меньше сорока. Дело в том, что если средняя пенсия вырастет до 528 евро, то с суммы, превышающей 500 евро, придется платить подоходный налог в размере 20 процентов, так что от этого внеочередного семиеврового повышения останется всего 1,40 евро. В предвыборной программе Центристской партии было обещание не облагать подоходным налогом минимальную зарплату и среднюю пенсию по старости, однако в следующем году этого не будет.