Сынаялги требуют от государства 124 миллиона евро компенсации

Об этом со ссылкой на BNS сообщает портал rus.postimees.ee.

Олег Сынаялг пишет в своем обращении к министру юстиции Райво Аэгу и министру финансов Мартину Хельме, что в связи с остановкой строительства на два с половиной года ветропарк не может выполнить договорные обязательства перед партнерами, причем связанные с этим убытки достигают 123,7 миллиона евро.

При этом расчет убытков, представленный министерствам, не содержит недополученный доход от оперирования ветропарком, а включает лишь непосредственные расходы, платы государству за право застройки и требования, содержащиеся в договорах между АО "Eleon" и международными корпорациями, поставляющими компоненты для ветряков.

Министр финансов Мартин Хельме в новостной передаче канала "TV3" в среду сказал, что требование о возмещении ущерба в размере 124 миллиона евро, предъявленное развивающими ветропарк Айду братьями Сынаялг, слишком велико, но вместе с тем требования к государству взяты не с потолка.

- Это требование, я бы сказал так, исходит из принципа "много хочешь - мало получишь". Но я согласен с жалобами на то, что государство препятствовало развитию очень разными способами, и я бы сказал, местами очень придирчиво, однако, с другой стороны, само же его стимулировало и постоянно говорит о развитии ветроэнергетики. Обвинения или требования к государству взяты не совсем с потолка, - сказал Хельме.

В случае достижения компромисса ТОО "Aidu Tuulepark" готово существенно уменьшить требуемую сумму, однако не планирует полностью отказываться от компенсации. Сынаялг предлагает в обращении компромиссное решение, согласно которому необходимо изыскать возможность продолжения строительства ветропарка Айду, кроме того, Министерство экономики и коммуникаций могло бы удовлетворить ходатайство принадлежащего братьям Сынаялгам АО "Eleon" о праве на застройку ветропарка Тоотси.