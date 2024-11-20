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Фирма Хейти Хяэля будет производить химикаты из сланцевой фенольной воды

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Хейти Хяэль.
Хейти Хяэль. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Фирма "Kerogen", принадлежащая крупному промышленнику Хейти Хяэлю, будет использовать разработанную эстонскими учеными технологию для производства химикатов из фенольной воды, образующейся при переработке сланца, которые могут быть использованы при уходе за дорогами, а также в фармацевтической и текстильной промышленности.

Технология, разработанная учеными Таллиннского технического университета под руководством профессора химии академика Маргуса Лоппа, позволяет производить из фенольной воды, образующейся при переработке сланца, экологически чистые и экономически эффективные химикаты с высокой добавленной стоимостью.

Таллиннский технический университет и фирма "Kerogen", принадлежащая Хейти Хяэлю, подписали лицензионный договор, на основании которого университет передает фирме "Kerogen" лицензию на лабораторную технологию переработки фенольной воды, образующейся при производстве сланцевого масла.

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Экономика
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