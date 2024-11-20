Фирма "Kerogen", принадлежащая крупному промышленнику Хейти Хяэлю, будет использовать разработанную эстонскими учеными технологию для производства химикатов из фенольной воды, образующейся при переработке сланца, которые могут быть использованы при уходе за дорогами, а также в фармацевтической и текстильной промышленности.
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Фирма Хейти Хяэля будет производить химикаты из сланцевой фенольной воды
Технология, разработанная учеными Таллиннского технического университета под руководством профессора химии академика Маргуса Лоппа, позволяет производить из фенольной воды, образующейся при переработке сланца, экологически чистые и экономически эффективные химикаты с высокой добавленной стоимостью.