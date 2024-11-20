Фирма Хейти Хяэля будет производить химикаты из сланцевой фенольной воды

Фирма "Kerogen", принадлежащая крупному промышленнику Хейти Хяэлю, будет использовать разработанную эстонскими учеными технологию для производства химикатов из фенольной воды, образующейся при переработке сланца, которые могут быть использованы при уходе за дорогами, а также в фармацевтической и текстильной промышленности.