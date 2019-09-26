Павел Прокопенко: "Эдуард Эаст, возьми на себя ответственность и уйди в отставку!"

Наши славные жители прилагают так много усилий, чтобы привлечь внимание медиа к Йыхви и происходящим тут событиям, например, к юбилейной конференции эстоноязычного образования, различным развлекательным мероприятиям и прочему. Местная же власть, напротив, устраивает в первую очередь цирковые представления, дополняемые совершенно неуместными комментариями, оскорбляя, к примеру, наших работников образования, говоря, будто посвященная эстоноязычному образованию конференция - подходящее место для театрального действа. Кто-то должен за это ответить.

Поскольку Эдуард Эаст является одним из основных создателей этого театра абсурда, то я считаю правильным сказать ему от имени жителей: Эдуард Эаст, возьми на себя ответственность и уйди в отставку!

Одним из главных предлогов для превращения должности председателя Йыхвиского волостного собрания в оплачиваемую было то, что Эдуард Эаст по образованию юрист, то есть очень хорошо ориентируется в правовом пространстве. К сожалению, деяния свидетельствуют о противоположном. Стоит, например, напомнить, как принимали волостной бюджет. Тотальное подавление запросов оппозиционных депутатов, а также использование шор и наушников привели к тому, что Министерству финансов пришлось составить занявший три страницы перечень нарушений, допущенных в Йыхви при бюджетном производстве.

Вспомним также, как волостное собрание во главе с Эдуардом Эастом пожелало выплатить бывшему волостному старейшине Мартину Репинскому изрядную компенсацию. Лишь в последний момент, когда председателю волостного собрания детально объяснили, что данная компенсация противозаконна, решение о выплате премии было отменено. Стоит подчеркнуть, что на это нарушение закона внимание обратили другие люди, а не Эдуард Эаст, который вроде бы является сильным юристом.

Неизбежно возникает ощущение, будто Эдуард Эаст старается хорошо ориентироваться только в тех законах, которые служат личным интересам как его самого, так и коалиционных партнеров.

Или возьмем то курьезное заседание, на котором Эдуард Эаст в одиночку обсуждал сам с собой выражение недоверия ему же самому. Позднее снова выяснилось, что заседание было проведено с нарушением закона.

Сейчас Эаст создал абсурдную ситуацию, предложив в бюджетно-хозяйственную комиссию депутатов только из коалиции.

В то время как Катри Райк спрашивает мнения канцлера права в связи с узакониванием доброй традиции назначения членов комиссий местных самоуправлений, Эдуард Эаст старается оставить членов оппозиции вообще без мест в комиссиях.

Невключение Теэта Энока в эту комиссию привело к тому, что он не может участвовать в работе ни одной из комиссий. Это тоже противозаконная ситуация, созданная председателем комиссии Эдуардом Эастом.

Йыхвиской верхушке власти надо понять и то, что все, что может быть даже юридически корректным или на грани корректности, должно быть и этичным. На это указывал в своем произведении даже Антон Хансен Таммсааре, отмечая, что юридически правильное не всегда может быть истинным.