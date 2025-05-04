ПЕРЕДОВИЦА Если сообщество требует, хочет ли этого население?

На этой неделе Тартуский административный суд вынес решение отклонить ходатайство об отмене решения Тойлаского волостного собрания о сворачивании гимназического образования в Тойла. Жалобу подало сообщество из 25 человек, в основном состоящее из родителей учеников. Сообщество, объединенное целью сохранения гимназического образования в Тойла.
Недавно "Северное побережье" писало о том, что сообщество игроков в петанк в Вока выступает против строительства нового здания общины, поскольку считает очень важным сохранить подвальный этаж нынешнего народного дома. Однако это совсем не означает, что таково мнение всех жителей Вока.
Тойла в этом смысле является наглядным примером, поскольку уже несколько раз подряд выражалось недовольство действиями волостных властей, начиная с решения о закрытии детского сада в Тойла и заканчивая объединением с Йыхвиской волостью.
И один из аргументов, который всегда выдвигается, заключается в том, что к мнению сообщества не прислушиваются. Но что это за мистическое сообщество, которое власти всегда должны учитывать, и насколько большим оно должно быть, чтобы оказывать влияние на власти?
Несколько месяцев назад тот самый политический клуб волости Тойла посетил председатель Йыхвиского волостного собрания и общественный деятель Валло Реймаа, который сказал, что сообщество не является некой региональной однородной массой. Это группа людей, объединенных общими интересами, целями или представлениями и действующих в соответствии с ними. Поэтому говорить, что община / население какой-либо волости или города выступает за или против чего-либо, не совсем верно. Ведь в одной деревне может быть несколько общин, а внутри одной общины, в свою очередь, могут быть разные сообщества.
Например, мы помним, что много лет назад в Ахтме было организовано движение протеста против плана строительства щебеночного завода. Там людей объединила идея противостояния заводу, но в других областях у них могли быть совершенно разные интересы и представления.
Поэтому люди должны понимать, что когда кто-то говорит, что местное сообщество за или против какой-то идеи, это не означает, что эту позицию разделяют все местные жители, а, скорее, одна конкретная группа по интересам, которой, в свою очередь, может противостоять местное сообщество, придерживающееся совершенно иной точки зрения.