"С маленьким давлением" подал в отставку самый опытный нарвский чиновник

Антс Лийметс (65) находится на службе городским секретарем Нарвы с декабря 1993 года - более четверти века. Он подал заявление об отставке с 1 ноября.

- Если бы я знал, какая сложная должность городского секретаря, я ее не принял бы, - описывает Лийметс свой опыт. - С одной стороны, казалось бы, не надо принимать политических решений, но, с другой стороны, есть совершенно другая ответственность - чтобы вся система работала, все было задокументировано и последовательно. Главная задача - сохранять преемственность власти. Все это нелегко.

В Нарвском горсобрании нынешнего созыва выразителем недовольства работой Лийметса является Алексей Мяги - в прошлом центрист, а с 2018 года беспартийный член правящей фракции "Kodulinn Narva". Например, в марте предметом его критики стала якобы плохая организация работы нарвских избирательных участков на выборах в Рийгикогу.

- Городской секретарь должен сам подать заявление об уходе, - говорил Мяги с трибуны полгода назад, а Лийметс теперь так и сделал.

Сегодня, 26 сентября, на заседании Нарвского горсобрания мэр Алексей Евграфов будет отвечать на критический запрос Мяги о видеокамерах в помещениях горуправы. "Пользуясь данными камерами, городской секретарь Антс Лийметс отслеживает передвижение работников в своих личных целях", - написал Мяги мэру, попросив начать дисциплинарное производство в отношении Лийметса.

Ответ мэра известен: видеокамеры установлены в публичных помещениях - это обычный видеоконтроль. "Для более точного выяснения обстоятельств взвешу начало дисциплинарного производства", - ответил Евграфов.

Лийметс в комментарии "Северному побережью" подтвердил, что его отставка происходит "с маленьким давлением", но вдаваться в детали счел преждевременным.

Конкретно запросу о видеокамерах Лийметс большого значения не придает: "Видеокамеры есть везде, и трудно сказать, что там есть состав (нарушения), из-за которого надо было бы уйти".

Как ясно со слов Лийметса, последней каплей при принятии решения об уходе стал отпуск, который ему этой осенью не предоставили. Для отпуска у него были особые семейные и личные поводы. Уйти сегодня в отпуск получилось лишь благодаря увольнению.

Антс Лийметс с 2018 года пенсионер. Он родился в 1954 году в Харьюмаа в Куусалуской волости. Закончил Таллиннский политехникум по специальности "Радиорелейная связь и телевизионная техника", а также в 1979 году - ТПИ по специальности "радиоинженер". С 1993 года работает в Нарве: поначалу был помощником мэра, а с декабря 1993 года по 1 ноября 2019 года - городским секретарем.

До Нарвы Лийметс работал старшим консультантом отдела социальной жизни госканцелярии, занимался научной работой в академии общественных наук, работал в райкомах комсомола и компартии Октябрьского района Таллинна.

У Лийметса есть хутор в родном Куусалу (Харьюмаа), но по крайней мере пока он планирует оставаться зарегистрированным жителем Нарвы.