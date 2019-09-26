В Нарве обсуждают, как прекратить платить пособие бывшим коммунистическим "мэрам"

Представленный нарвским депутатам проект призван изменить существующие с 2009 года "Условия и порядок выплаты пособия прежним мэрам города Нарвы". Предлагается убрать пункт, приравнивающий к мэрам председателей Нарвского исполкома совета народных депутатов.

Условия и порядок выплаты пособия прежним мэрам Нарвы от 2009 года явились продолжением традиции, заложенной еще в 1994 году постановлением Нарвского горсобрания о назначении пособия отдельным лицам. Тогда постановили, что бывшие председатели горисполкома могут ходатайствовать о пособии в размере 15 процентов от сегодняшнего оклада мэра.

Нынче в пояснении к проекту изменения постановления 2009 года депутат Нарвского горсобрания Вера Григорьева напомнила: ни один из бывших мэров пособие от города не получает, а получают его лишь два бывших председателя горисполкома - Валерий Четвергов и Эдуард Рыжаков.

По действующему в Нарве порядку, бывшим мэрам, а с ними и председателям исполнительного комитета Нарвского совета народных депутатов - ныне живущим, не имеющим доходов от трудовой занятости, прослужившим как минимум один срок полномочий, не снятым с должности через недоверие или по решению суда - выплачивается через Нарвский департамент социальной помощи ежемесячно 15 процентов от оклада действующего мэра. Всем требованиям отвечают и о пособии ходатайствовали Четвергов и Рыжаков.

Валерий Четвергов (78) руководил Нарвским горисполкомом в 1979-1982 годах. Ныне он председатель Нарвского союза российских соотечественников.

Эдуард Рыжаков (78) тоже был видным деятелем советской Нарвы, возглавляя горисполком в 1982-1985 годах. Он покинул эту должность по причине недостаточно хорошего здоровья. Сегодня Рыжаков далек от общественной деятельности.

"В связи с резким повышением заработной платы нынешнего мэра А. Евграфова до 4000 евро в месяц уже в 2019 году городское собрание было вынуждено выделить дополнительное финансирование и на пособие прежним мэрам (размер пособия составляет 15% от ставки заработной платы мэра), и общая сумма расходов на это пособие в 2019 году составляет уже 18069 евро (вместе с налогами)", - сообщила депутат Григорьева, считающая, что пособие предназначается все же мэрам, а не председателям горисполкома.

Данный вопрос об отмене пособия коммунистическим "мэрам" Нарвы - ради экономии бюджетных денег - регулярно поднимается в Нарвском горсобрании по крайней мере с 2017 года: депутатский корпус дважды большинством голосов отказывался отменять это.

Прошлый председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов, юрист по образованию, объяснял необходимость продолжать платить Четвергову и Рыжакову тем обстоятельством, что те доверяли городу, рассчитывали на сохранение выплат и соответственно изменили уклад жизни.

- В соответствии с ч. 3 ст. 67 Закона об административном производстве, если исходя из превосходящего публичного интереса административный акт признается недействительным во вред лицу, то лицу возмещается имущественный ущерб, который у него возник или обязательно возникнет, поскольку лицо верило в сохранение административным актом силы, - аргументировал Ефимов, и с его точкой зрения соглашалось большинство.

Выступавший за отмену пособия депутат Нарвского горсобрания Алексей Мяги отметил, что нынешняя инициатива Веры Григорьевой в большой степени повторяет его проект. Однако Мяги считает, что надо не убирать пункт о бывших председателях горисполкома, а отменять весь порядок.

При этом Мяги согласен, что отменять уже назначенные Четвергову и Рыжакову пособия некорректно, поэтому предлагает пересмотреть размер выплат: "Привязки к заработной плате мэра не должно быть".

- Да, это будет, может, не совсем правильно с точки зрения соблюдения прав тех, кто получает пособие, но это уже другая сторона, - добавил Мяги.

Сам Валерий Четвергов в 2017 году, когда "Северное побережье" также освещало данную тему, в комментарии газете высказался однозначно за то, чтобы Нарва сохранила ему выплаты.

Четвергов рассуждал, что бывшие депутаты последнего созыва Верховного совета ЭССР получают пенсии в пять раз больше, чем у него, тогда как сам Четвергов заседал в Верховном совете республики двух предшествовавших созывов и ничего не получает в связи с тем. "Я считаю, что мой вклад в развитие Нарвы не меньше, чем у этих депутатов".