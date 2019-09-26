Юношеская команда Ийзаку в первой игре сезона надломилась в последние шесть минут

В среду вечером начавшая сезон во второй эстонской лиге юношеская команда Ийзакуской гимназии/Баскетбольной школы Рейнара Халлика в первом матче на выезде со счетом 71:91 уступила баскетбольной школе Тартуского университета.
У ийзакуской молодежи игра посыпалась в последние шесть минут. Последняя четверть началась при счете 59:57 в пользу Тарту. Когда играть оставалось еще меньше шести минут, положение все еще было равносильным - 66:70, но затем произошел спад - 0:10, и Тарту создал решающий задел.
Лучшим в ийзакуской команде был Аренд Кюттим, набравший 13 очков.
В этом году в команде Халлика во второй лиге играют только 16-18-летние воспитанники баскетбольной академии Ийзакуской гимназии. Более опытные игроки, входившие в команду в прошлом году, создали свой клуб "Alutaguse KK".
По словам Рейнара Халлика, благодаря этому молодежь получает больше возможностей для игры, однако на первых порах нужно быть готовыми и к более крупным поражениям. Тренером команды, как и в прошлом году, является Яанус Лийвак.