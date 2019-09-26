Дубль ФК "Ярве" продолжает победное шествие в Кубке Эстонии

Выступающая во второй эстонской лиге вторая команда ФК "Ярве" воспользовалась благоприятным жребием в Кубке и в 1/8 финала обыграла команду народной лиги "ReUnited" из Табасалу со счетом 2:1.

Дублю "Ярве" повезло со жребием в кубковой серии, так как в 1/32 финала тоже встретились с командой народной лиги - ФК "Отдых в Мексике" разгромили со счетом 6:0. А в 1/16 финала в марафонском матче по пенальти (10:9) одолели играющую также во второй лиге третью команду таллиннского "Калева".

Текущий обладатель Кубка имени Эвальда Типнера "Нарва-Транс" в среду вечером провел матч 1/16 финала. Нарвитяне обыграли выступающий в лиге мастеров ФК "Курессааре" со счетом 3:1, так что обе ида-вируские команды продолжают участие в кубковой серии.