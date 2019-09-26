Пт, 27.09.2019
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Правительство выделило на ремонт Нарвской Александровской церкви почти миллион евро

В Нарвской Александровской церкви установлена уникальная световая инсталляция, но весной этого года Спасательный департамент запретил проведение мероприятий в купольном зале церкви до тех пор, пока не будет устранена опасность обрушения.

ФОТО: Илья Смирнов

На ремонт здания Александровской церкви в Нарве, в которой весной запретили проводить публичные мероприятия из-за возможного обрушения балконов, государство выделило 844 000 евро, сообщает портал rus.err.ee.

По словам министра народонаселения Рийны Солман, для того, чтобы открыть церковь для посещения и проводить в ней концерты и богослужения, необходимо провести ремонтные работы. Работа церкви сейчас сосредоточена в башне, так как в церковном зале проведение мероприятий запрещено Спасательным департаментом.

"Чтобы церковь не стала разрушаться и дальше необходимо начать ремонтные работы как можно скорее", - подчеркнула Соолман.

В ходе работ будут отремонтированы арки, восстановлены балконы, проведут необходимые электрические работы, а также приведены в порядок пути эвакуации.

Обанкротившуюся три года назад церковь выкупило государство, ее собственником является Министерство внутренних дел, а пользователем - Нарвский Маарьяский приход.

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