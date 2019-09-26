ОДИН ВОПРОС: Какую древесину будут сжигать на Нарвских электростанциях?

Правительство подготовило законопроект, позволяющий сжигать на Нарвских электростанциях в качестве возобновляемого источника энергии древесину.
Министр окружающей среды РЕНЕ КОКК:
- Мы говорим преимущественно о сжигании такой древесины, которая в любом случае однажды отправилась бы в топку, то есть мы говорим о ветках, измельченной древесине. Я абсолютно убежден, что качественный лесоматериал, который возможно облагородить и затем использовать в качестве строительной древесины или в других отраслях экономики, туда отвозить не будут.
Я не вижу причины беспокоиться, что вся ценная древесина вдруг пойдет в котлы вместо сланца. Так что причины для беспокойства нет, посредством составления программы развития лесного хозяйства в этот процесс сейчас вовлечено очень много сторон, и это позволит найти наилучшие возможные пути развития для Эстонии на следующее десятилетие.