Пт, 27.09.2019
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ОДИН ВОПРОС: Какую древесину будут сжигать на Нарвских электростанциях?

Рене Кокк.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Правительство подготовило законопроект, позволяющий сжигать на Нарвских электростанциях в качестве возобновляемого источника энергии древесину.

Министр окружающей среды РЕНЕ КОКК:

- Мы говорим преимущественно о сжигании такой древесины, которая в любом случае однажды отправилась бы в топку, то есть мы говорим о ветках, измельченной древесине. Я абсолютно убежден, что качественный лесоматериал, который возможно облагородить и затем использовать в качестве строительной древесины или в других отраслях экономики, туда отвозить не будут.

Я не вижу причины беспокоиться, что вся ценная древесина вдруг пойдет в котлы вместо сланца. Так что причины для беспокойства нет, посредством составления программы развития лесного хозяйства в этот процесс сейчас вовлечено очень много сторон, и это позволит найти наилучшие возможные пути развития для Эстонии на следующее десятилетие.

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