ОДИН ВОПРОС: Какую древесину будут сжигать на Нарвских электростанциях?

- Мы говорим преимущественно о сжигании такой древесины, которая в любом случае однажды отправилась бы в топку, то есть мы говорим о ветках, измельченной древесине. Я абсолютно убежден, что качественный лесоматериал, который возможно облагородить и затем использовать в качестве строительной древесины или в других отраслях экономики, туда отвозить не будут.