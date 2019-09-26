Лишившаяся работы в Йыхви бывший волостной секретарь работает в центральной Эстонии

В нынешнем марте тогдашний старейшина Йыхвиской волости Мартин Репинский оказал давление на пятерых ведущих работников волостной управы и муниципального учреждения, вынуждая их покинуть свои должности добровольно. Среди них была волостной секретарь Пийа Липп. По распоряжению Репинского лишившимся работы выплатили зарплату за шесть месяцев. Единственной отказалась уходить добровольно руководитель центральной библиотеки Ингрид Спитц. В итоге волостная управа уволила ее незаконно, и волости на основании решения Инспекции труда пришлось выплатить Спитц годовую зарплату.