Вокаские тропы здоровья оборудовали указателями

В среду вечером любители оздоровительного бега и ходьбы открыли проложенные в вокаском лесу тропы здоровья, которые оснащены указателями и отмечены на карте. Следующий шаг - установка освещения.
Руководитель в сфере спорта тойлаского волостного спортивно-культурного центра Андрус Лехисметс сказал, что оснащенные указателями тропы здоровья могли бы привлечь и неместных любителей спорта, которые не знакомы с вокаским лесом, поскольку опасности заблудиться больше нет.
- В Вока очень красивый лес, но, вероятно, многие в нем никогда не бывали и не знают, какие здесь есть возможности для занятий оздоровительным спортом. Когда в Вока еще была начальная школа, здесь проходили уроки физкультуры. В вокаском лесу проводили также лыжные тренировки. С помощью указателей мы вернем к жизни и позабытые старые тропы, где когда-то были лыжные трассы. Когда на трассах нет указателей, ими пользуются не так активно, - рассказал Лехисметс.
Вдобавок к указателям тропы здоровья снабжаются и картами. Одну из них установят в месте пересечения тропы здоровья с походной тропой RMK.
Следующий шаг - установка освещения.
- Сейчас ни одна из троп здоровья не освещена. Освещение есть только на стадионе, и в следующем году мы хотим восстановить большие прожекторы и заменить лампы, чтобы и по вечерам можно было проводить мероприятия. У меня в планах установить освещение и на 2,75-километровой трассе, где зимой катаются на лыжах, - отметил Лехисметс.
В бесснежное время лесными тропами пользуются любители оздоровительной ходьбы и бега, а также молодые мамы с колясками.
На открытии троп здоровья, приуроченном к текущей неделе спорта, ходоки и бегуны сами решали, какая дистанция им больше по душе - 1, 2,75, 3, 4 или 5 километров. После занятий спортом на свежем воздухе можно было расслабиться в бане и теплой деревянной купели.