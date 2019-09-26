Вокаские тропы здоровья оборудовали указателями

Руководитель в сфере спорта тойлаского волостного спортивно-культурного центра Андрус Лехисметс сказал, что оснащенные указателями тропы здоровья могли бы привлечь и неместных любителей спорта, которые не знакомы с вокаским лесом, поскольку опасности заблудиться больше нет.

- В Вока очень красивый лес, но, вероятно, многие в нем никогда не бывали и не знают, какие здесь есть возможности для занятий оздоровительным спортом. Когда в Вока еще была начальная школа, здесь проходили уроки физкультуры. В вокаском лесу проводили также лыжные тренировки. С помощью указателей мы вернем к жизни и позабытые старые тропы, где когда-то были лыжные трассы. Когда на трассах нет указателей, ими пользуются не так активно, - рассказал Лехисметс.

Вдобавок к указателям тропы здоровья снабжаются и картами. Одну из них установят в месте пересечения тропы здоровья с походной тропой RMK.

Следующий шаг - установка освещения.

- Сейчас ни одна из троп здоровья не освещена. Освещение есть только на стадионе, и в следующем году мы хотим восстановить большие прожекторы и заменить лампы, чтобы и по вечерам можно было проводить мероприятия. У меня в планах установить освещение и на 2,75-километровой трассе, где зимой катаются на лыжах, - отметил Лехисметс.

В бесснежное время лесными тропами пользуются любители оздоровительной ходьбы и бега, а также молодые мамы с колясками.