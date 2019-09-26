ПИСЬМО: Кто возместит жителям причиненный их здоровью ущерб?

Выяснилось, что радеющие за чистоту окружающей среды ведомства выдали местному химкомбинату разрешение совершенно законно устраивать такие осадки из сажи целых 24 раза в год, то есть, получается, через каждые 15 дней. В надежде, что авось в этот раз ветер будет дуть не на город, а в каком-нибудь другом направлении.

Я понимаю недовольство автовладельцев - когда-то и мне пришлось испытать что-то подобное. Так что одной мойки не хватило. Пришлось повторить и использовать моющие средства посильнее. Ведь эта липкая сажа простой водой отмываться не желает.

Понять можно и других. Мытье окон тоже требует моющих средств, труда и времени. И еще, поди знай, годятся ли вообще в пищу "удобренные" таким образом фрукты-овощи?

К сожалению, я ничего не прочитал о возмещении причиненного ущерба - кто и сколько заплатит. И что самое странное, вниманием полностью обойдено здоровье местных жителей. Если автомобили и окна потребовали мойки с эффективными моющими средствами (и в конце концов были отмыты), то какими же оказались легкие горожан? Какой слой покрыл их изнутри и как смыть его? То, что химпредприятие помогает строить футбольное поле, конечно, замечательно. Однако компенсирует ли это причиняемый здоровью ущерб? Особенно тем, кто футболом особо не увлекается.

Химпредприятий в нашем регионе немало. Например, по дороге в город Пюсси меня порой приветствует идущий при южном ветре со стороны комбината синеватый туман. Так что я каждый раз на мгновение начинаю сомневаться в своем зрении. Но, когда подъезжаю поближе, то и нос убеждает в том, что глаза меня не обманули. Характерный запах бьет в нос. Он, правда, не настолько сильный и страшный, как время от времени настигающие Кивиыли осадки из золы и сажи, но тем не мене раздражает. И, очевидно, он вовсе не полезен. Вряд ли он хорошо отражается и на состоянии, к примеру, астматиков. У некоторых более чувствительных людей от него, говорят, щиплет нос, слезятся глаза или начинается кашель. По крайней мере так они утверждают.