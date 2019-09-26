ПИСЬМО: Кто возместит жителям причиненный их здоровью ущерб?

Недавно Кивиыли прославился посредством медиа. Из-за ночного дождя из сажи и золы, запачкавшего машины и окна и попортившего урожай в огородах.
Выяснилось, что радеющие за чистоту окружающей среды ведомства выдали местному химкомбинату разрешение совершенно законно устраивать такие осадки из сажи целых 24 раза в год, то есть, получается, через каждые 15 дней. В надежде, что авось в этот раз ветер будет дуть не на город, а в каком-нибудь другом направлении.
Я понимаю недовольство автовладельцев - когда-то и мне пришлось испытать что-то подобное. Так что одной мойки не хватило. Пришлось повторить и использовать моющие средства посильнее. Ведь эта липкая сажа простой водой отмываться не желает.
Понять можно и других. Мытье окон тоже требует моющих средств, труда и времени. И еще, поди знай, годятся ли вообще в пищу "удобренные" таким образом фрукты-овощи?
К сожалению, я ничего не прочитал о возмещении причиненного ущерба - кто и сколько заплатит. И что самое странное, вниманием полностью обойдено здоровье местных жителей. Если автомобили и окна потребовали мойки с эффективными моющими средствами (и в конце концов были отмыты), то какими же оказались легкие горожан? Какой слой покрыл их изнутри и как смыть его? То, что химпредприятие помогает строить футбольное поле, конечно, замечательно. Однако компенсирует ли это причиняемый здоровью ущерб? Особенно тем, кто футболом особо не увлекается.
Химпредприятий в нашем регионе немало. Например, по дороге в город Пюсси меня порой приветствует идущий при южном ветре со стороны комбината синеватый туман. Так что я каждый раз на мгновение начинаю сомневаться в своем зрении. Но, когда подъезжаю поближе, то и нос убеждает в том, что глаза меня не обманули. Характерный запах бьет в нос. Он, правда, не настолько сильный и страшный, как время от времени настигающие Кивиыли осадки из золы и сажи, но тем не мене раздражает. И, очевидно, он вовсе не полезен. Вряд ли он хорошо отражается и на состоянии, к примеру, астматиков. У некоторых более чувствительных людей от него, говорят, щиплет нос, слезятся глаза или начинается кашель. По крайней мере так они утверждают.
Но поскольку это производство является главным работодателем маленького городка, то работающие на нем местные жители просто как-то терпят данное неудобство.