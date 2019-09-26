Михайловская ярмарка предложит полкилометра отечественных товаров

- Год выдался хорошим и торговые прилавки станут длиннее, так что не поместятся больше в окрестностях церкви, и часть ярмарки переедет на променад, - сказала устраивающая в девятый раз йыхвискую Михайловскую ярмарку Анне Уттендорф. По ее словам, речь идет главным образом о знакомых им хороших партнерах, чьи прилавки будут длиннее и богаче прежнего.

На Михайловской ярмарке торгуют именно отечественными товарами - сельхозпродукцией местных производителей и эстонским рукоделием. Уттендорф обещает, что товаров там хватит и чтобы увезти с собой, и чтобы съесть на месте. Кое-что можно будет приобрести тут и без денег - например, на всегда популярной бесплатной книжной ярмарке, которая нынче тоже переберется из церковного сада на променад возле уездного управления.

В программу ярмарки входит также развлекательная программа. "Нашим заглавным словом нынче будет "клюква", - отметила Уттендорф.

В 14 часов в церкви выступят бывшие йыхвисцы Хенн Ребане и Тыну Раадик. Концерт этих музыкантов станет также единственным, за билет на который придется выложить деньги. Остальная концертная программа, в которой выступят местные самодеятельные исполнители, будет бесплатной для зрителей, как и посещение самой ярмарки. Среди участников ярмарки будут и те, кто наряду с презентацией своей деятельности устроит и развлечение. Например, на месте можно будет испытать, каково это - сидеть в перевернувшемся на крышу автомобиле.