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День грибов может удастся и в плохой грибной год
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В прошлом году для выставки в Кауксиском природном центре RMK грибов запасено было около 200 видов, а нынче - более 160 видов. Хотя с грибами нынче было и хуже, зато народу на День грибов собралось больше прежнего.
Частая посетительница ежегодных грибных мероприятий RMK жительница Ийзаку Инга Карп отправилась в грибной поход с четкой целью - научиться распознавать гриб синяк, который якобы нынче хорошо уродился в здешних краях. Причем речь идет о довольно редко встречающемся грибе - в Эстонии микологам известно примерно 15 мест произрастания синяка.